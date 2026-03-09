Депутат из села купил себе "Майбах" за почти 9 миллионов гривен: откуда у него деньги (фото)

Омельяненко получил дивидендов на более сто миллионов в 2025 году

Депутат Ровенского сельского совета (Кировоградская область) Сергей Омельяненко в 2025 году купил себе Майбах почти за 10 миллионов гривен. Дорогую покупку чиновник официально внес в годовую декларацию.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НАПК. Так, согласно документам, в 2025 году в собственности Омельяненко появился новый автомобиль — Mercedes-Benz Maybach EQS.

Mercedes-Benz Maybach EQS. Фото - 190.today

Элитный электромобиль 2024 года выпуска был приобретен 2 июля 2025 года за 8 570 250 гривен.

К слову, в этом же году его супруга приобрела Mercedes G 580 за 9 190 300 гривен.

Кто такой Омельяненко

Сергей Омельяненко политик и известный бизнесмен.

Бизнес:

1998-2024 гг. – руководитель (до 2005 г.) и владелец фермерского хозяйства "Росток";

2002-2025 гг. – руководитель (до 2004 г.) и владелец "Агро-Трейд" (Кировоградская обл., выращивание зерновых, производство электроэнергии);

с 2006 г. – председатель и владелец фермерского хозяйства "Омельяненко", на базе которого создана группа компаний "Омельяненко". За 2025 год эта компания принесла ему 127 906 977 гривен дивидендов.

Политика:

2000-2009 гг. — Сергей Омельяненко был председателем Кировоградской областной ассоциации фермеров и частных землевладельцев;

2010-2015 гг. — Сергей Омельяненко депутат Ивановского сельского совета Новоукраинского р-на Кировоградской обл.

с 2020 г. – депутат Ровенского сельского совета Новоукраинского р-на Кировоградской обл., член постоянной комиссии по вопросам регламента, законности, депутатской деятельности и этики.

