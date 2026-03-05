Весняне диво в горах: куди поїхати в Україні, щоб застати цвітіння крокусів

Почався сезон цвітіння крокусів

В Україні розпочинається сезон цвітіння крокусів. Хоча садові крокуси можуть бути білого, жовтого та інших відтінків, дикі квіти у природі створюють фіолетові острівці.

"Телеграф" зібрав інформацію про місця в Україні, де можна насолодитися цим чудовим видовищем.

Особлива краса цвітіння крокусів полягає у вузькому і невеликому листі, яке не закриває ґрунт. Тому видно лише самі квіти на тлі голої землі, а в деякі роки – снігу.

Колонії крокусів в Україні зростають переважно у Карпатах. Ймовірно, клімат та ґрунт регіону ідеально підходять для розмноження цибулинних рослин.

Полонина Кукул

Полонина Кукул відома своїми видами на Говерлу та Петрос, а навесні – цвітінням крокусів. Вона розташована на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Дістатися до неї можна пішки із сіл Вороненко чи Ворохта Івано-Франківської області. До кожного з них – поїздом Київ/Львів – Рахів чи автобусом.

Дендропарк Березинка

Дендропарк Березинка називають крокусовим раєм. Туристичний сезон у цих місцях стартує якраз у ці дні, коли цвітіння вже почалося.

До Березинки легко дістатися автобусом з Мукачева. В останньому зупиняються потяги Ужгородського напрямку

Колочава

Ще одна локація для милування крокусами та неймовірних фото – Музей архітектури та побуту "Старе Село" у селі Колочава Закарпатської області.

Туди ходять автобуси від залізничної станції Воловець, Межигір’я та Хуста, де зупиняються потяги, що слідують до Ужгорода.

