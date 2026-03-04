Укр

Секрет 100% всхожести астр: хитрый метод, как оживить даже старые семена

Ирина Семчишина
Читати українською
Новость обновлена 04 марта 2026, 17:55
Простой, но хитрый способ, чтоб проросли самые старые семена астры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Семена астры быстро стареют и уже на второй год всходят неохотно. Впрочем, есть простой и доступный каждому способ, как повысить всхожесть любимого цветка до 100%.

Кто-то подумает, что вырастить астру — легко. Мол, этот однолетник сам разбрасывает свои семена, а весной появляются всходы, значит все просто. Конечно, естественная стратификация — это замечательно. Но когда мы собираем семена с особенно пышных и красивых цветов, мы ведь тоже рассчитываем получить результат не хуже прежнего. Правда, не всегда получается.

Собранные семена астры уже на второй год всходят плохо, а потом и вовсе не желают подавать признаков жизни. А если вы, например, купили дорогие семена астры, будь то хризантелла или сиринга, и хотите гарантировать себе пышный цветник на все лето, и не надеяться на авось? Тогда нужно воспользоваться этим старым проверенным способом.

Итак, как повысить всхожесть астры:

  1. В лоток с хорошим покупным грунтом, заранее увлажненным, поверх раскладываем семена астры.
  2. Лоток прикрываем полиэтиленом для создания эффекта парника, на ночь помещаем на нижнюю полку холодильника, а на день — на подоконник южного окна.
  3. Повторяем манипуляции (холодильник-окно) 3-5 дней. Увидев, как семена начинают проклевываться (обычно после этого они всходят "щеткой"), слегка досыпаем грунт, прикрывая молоденькие всходы. Далее отправляем лоток на досветку или держим на южном окне.
Как правильно сеять астру, чтобы взошли все семена
С помощью такого лайфхака семена астры всходят "щеткой"

В дальнейшем нежные ростки можно пикировать и рассадить по стаканчикам, либо сразу в грунт в теплицу, если есть такая возможность. В открытый грунт рассаду астры пересаживают, когда минует угроза заморозков.

