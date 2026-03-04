Секрет 100% всхожести астр: хитрый метод, как оживить даже старые семена

Семена астры быстро стареют и уже на второй год всходят неохотно. Впрочем, есть простой и доступный каждому способ, как повысить всхожесть любимого цветка до 100%.

Кто-то подумает, что вырастить астру — легко. Мол, этот однолетник сам разбрасывает свои семена, а весной появляются всходы, значит все просто. Конечно, естественная стратификация — это замечательно. Но когда мы собираем семена с особенно пышных и красивых цветов, мы ведь тоже рассчитываем получить результат не хуже прежнего. Правда, не всегда получается.

Собранные семена астры уже на второй год всходят плохо, а потом и вовсе не желают подавать признаков жизни. А если вы, например, купили дорогие семена астры, будь то хризантелла или сиринга, и хотите гарантировать себе пышный цветник на все лето, и не надеяться на авось? Тогда нужно воспользоваться этим старым проверенным способом.

Итак, как повысить всхожесть астры:

В лоток с хорошим покупным грунтом, заранее увлажненным, поверх раскладываем семена астры. Лоток прикрываем полиэтиленом для создания эффекта парника, на ночь помещаем на нижнюю полку холодильника, а на день — на подоконник южного окна. Повторяем манипуляции (холодильник-окно) 3-5 дней. Увидев, как семена начинают проклевываться (обычно после этого они всходят "щеткой"), слегка досыпаем грунт, прикрывая молоденькие всходы. Далее отправляем лоток на досветку или держим на южном окне.

С помощью такого лайфхака семена астры всходят "щеткой"

В дальнейшем нежные ростки можно пикировать и рассадить по стаканчикам, либо сразу в грунт в теплицу, если есть такая возможность. В открытый грунт рассаду астры пересаживают, когда минует угроза заморозков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда и что нужно сажать в марте по лунному календарю.