Забудьте про 23 лютого: коли в Україні відзначають День захисників та захисниць
Дата святкування Дня захисників та захисниць України була обрана невипадково
В Україні до 2014 року відзначали День захисника вітчизни, що традиційно припадає на 23 лютого. Однак після початку російської агресії наша країна відмовилася від цієї дати й започаткувала нове свято — День захисників та захисниць України.
"Телеграф" вирішив нагадати, коли ми відзначаємо це свято замість 23 лютого. Нову дату було обрано невипадково.
Коли в Україні відзначають День захисника замість 23 лютого
Після нападу Росії на Україну у 2014 році держава взяла курс на остаточне дистанціювання від російської та радянської спадщини. У рамках цього рішення Україна відмовилася від святкування 23 лютого.
Натомість у нашій країні з 2014 року відзначають власне свято мужності, героїзму та патріотизму — День захисників та захисниць. Його було започатковано 14 жовтня указом п’ятого президента Петра Порошенка.
Вибір дати був символічний: цього дня відзначається Покрова Пресвятої Богородиці, яку здавна вважають покровителькою українського козацтва.
Але після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар у 2023 році, дата свята змістилася. Наразі Покрову та День захисників та захисниць України відзначають 1 жовтня.
