Пакистан відповів Афганістану повітряними ударами. Відомо про десятки жертв (фото і відео)

Відносини між країнами загострилися після приходу "талібів" до влади у Афганістані

Зранку 27 лютого Пакистан завдав повітряних ударів по Кабулу та двох інших провінціях Афганістану. Це сталося через кілька годин після афганської атаки на пакистанські військові позиції вздовж кордону.

Що треба знати:

Кордон між двома країнами довжиною 2 611 кілометрів відомий як лінія Дюранда, яку Афганістан не визнає

"Таліби" почали наступ на пакистанські війська одночасно у шести провінціях

У відповідь Пакистан завдав авіаударів

Про це повідомляє The Washington Post. У Кабулі пролунало щонайменше три вибухи. За даними речника уряду Забіхулли Муджахіда, Пакистан також завдав авіаударів у Кандагарі та у провінції Пактія.

Наслідки ударів Пакистана по Афганістану

Двоє високопоставлених чиновників служби безпеки Пакистану заявили, що пакистанські військові завдали авіаударів по військових об'єктах Афганістану. За їхніми словами, було знищено дві бригадні бази.

Після атаки виникли пожежі

Нагадаємо, ввечері 26 лютого бойовики угруповання "Талібан" перейшли в наступ на афгано-пакистанському кордоні. Вони заявили про захоплення спостережних постів пакистанської армії та продовження наступу.

Як пише TOLOnews, за даними правлячого в Афганістані руху "Талібан", в ході операції нібито загинуло 55 пакистанських солдатів. Також афганська сторона нібито взяла в полон кількох пакистанских військових та захопила "сотні одиниць легкої та важкої зброї". В результаті операції, за даними "Талібану", загинули вісім афганських солдатів. Ще 11 отримали поранення.

Пакистан своєю чергою заявляє про ліквідацію 133 бойовиків "Талібану" та поранення сотень інших. Про це інформує CNN.

Конфлікт між Афганістаном та Пакистаном — що відомо

Ця ескалація сталася на тлі недавнього зриву домовленостей щодо припинення вогню. У жовтні 2025 року сторони підписали угоду про перемир'я, однак воно тривало недовго.

Відносини між країнами загострилися після того, як у 2021 році до влади в Афганістані прийшло угруповання "Талібан". Спалахнули суперечки через контроль кордону, створення прикордонних постів, будівництво загороджень чи огорож. Почалися прикордонні сутички, особливо біля переходу Торхам. Були жертви серед військових та цивільних.

У 2024 році бойовики "Талібану" намагались перетнути кордон у Вазиристані та Кхаїбер-Пахтунхва, були боєзіткнення. Невдовзі кордони закрили, що призвело до зупинки торгівлі, дефіциту товарів, економічних втрат та серйозних гуманітарних проблем.

Спірна ділянка кордону

Раніше "Телеграф" розповідав про загострення між Афганістаном та Пакистаном у жовтні минулого року. Тоді таліби почали скоординований наступ на пакистанські війська у багатьох районах.