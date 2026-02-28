Відмовтеся від кількох дій 28 лютого, якщо хочете уникнути проблем із фінансами: головні заборони цього дня

В цей день варто утриматися від певних дій, аби не накликати негативу на майбутнє

Цієї суботи, 28 лютого, православні християни та греко-католики, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять святого преподобного ісповідника Василія, постника Прокопового. За старим стилем це свято припадало на 13 березня.

Преподобний Василій жив у VIII столітті під час правління візантійського імператора Лева Ісаврянина, який запровадив гоніння на шанувальників святих ікон. Разом із Прокопієм він виступив проти цієї єресі, за що їх піддали тортурам і утримували у в’язниці до смерті імператора.

Після звільнення Василій повернувся до монастирського життя. Так він прожив решту років, присвятивши себе молитві, посту та наставлянню оточення.

Традиції та прикмети 28 лютого

У цей день віряни звертаються з молитвами про зміцнення віри, духовну силу та допомогу в добрих справах. У народі день 28 лютого часто називали "Василь Теплий", оскільки він припадає на час, коли зима поступово м’якіє, і люди починають прислухатися до ознак наближення весни.

якщо небо ясне і сонячне — чекайте на теплу весну;

хмарно 28 лютого — скоро будуть сильні морози;

дощ або волога погода — літо буде теплим, але дощовим.

Сонячний весняний день. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 28 лютого

вживати алкоголь — вважалося, що такі напої можуть послабити розум і душевну рівновагу під час важливого духовного дня;

планувати великі справи чи довгострокові проєкти — починати щось масштабне саме цього дня може призвести до невдач;

робити дорогі покупки — так можна накликати фінансові труднощі упродовж року.

