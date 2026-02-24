"П’ятий рік операції Київ за три дні". Українці з мемами зустріли роковини вторгнення
-
-
Згадали навіть COVID-19
У вівторок, 24 лютого 2026 року, Україна відзначає четверті роковини російського повномасштабного вторгнення. Попри усю трагічність та жорстокість події, українці знайшли сили пожартувати та зробити тематичні меми.
"Телеграф" зібрав найкращі з них. Зауважимо, що Росія почала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.
Однією з головних тем для мемів стало те, що у перші дні вторгнення Кремль просував пропаганду "Візьмемо Київ за три дні". Однак наразі вже минув четвертий рік, як росіянам не вдалось втілили свій задум.
Досить багато мемів було й про те, що до 24 лютого 2022 майже кожен українець не вірив, що повномасштабна війна почнеться. Однак на ранок 24 лютого у багатьох містах пролунали вибуху, а кордони нашої держави почали атакувати.
Фактично, українці розповідають, що цей день розділив їхнє життя на "До" та "Після". Адже замість додатків з авіакомпаніями з'явились додатки тривог, у месенджерах побільшало моніторів, а контроль за подіями та новинами виріс в рази.
Ще однією темою для мемів став COVID-19, адже з 2019 року — ця вірусна хвороба була однією з найбільших загроз та тем для обговорення. Але після початку повномасштабної війни ковід відійшов на задній план.
