Сильно схуд і вдягнув окуляри: як зараз виглядає секс-символ Дан Балан

Замість короткої стрижки — довгі кучері

Молдовський виконавець Дан Балан, якого ще пам’ятаємо за світовими хітами "Chica Bomb", "Allegro Ventigo" та проєктом "Голос країни", дав концерт у Кишиневі після значної перерви — і його поява стала справжнім шоком для його шанувальників. На нових відео з виступу, що розлетілися по фан-сторінках, артист майже не схожий на себе.

Що варто знати

Після тривалої паузи Дан Балан з’явився на сцені в Кишиневі з довгим кучерявим волоссям, в окулярах

Співак помітно втратив у вазі порівняно з періодом участі в українських телешоу

На кадрах 2026 року Балан на сцені постає значно стрункішим, з густішим кучерявим волоссям, зібраним назад, й видно, що він носить окуляри — зовнішність помітно відрізняється від того, що публіка звикла бачити раніше.

Дан Балан зараз. Фото: соцмережі

Артист помітно схуд, і деякі шанувальники навіть занепокоєні станом його здоров’я. Водночас частина фанів намагається захистити Дана Балана, звертаючи увагу, що люди змінюються з часом, а активне гастрольне життя й вікові зміни можуть вплинути на зовнішність.

Дан Балан зараз. Фото: соцмережі

Раніше Дан Балан виглядав зовсім інакше, ніж на останніх відео з Кишинева. Це був стрункий, підтягнутий артист із короткою акуратною стрижкою — без довгого кучерявого волосся, яке ми бачимо зараз. Найчастіше він носив легку щетину або доглянуту бороду, що підкреслювала риси обличчя.

Дан Балан раніше. Фото: instagram.com/danbalan

Його сценічний стиль був простим і впевненим — футболки або сорочки, шкіряні куртки, класичні костюми на телешоу. Образ — без зайвих деталей, без окулярів, із відкритим поглядом і фірмовою усмішкою. Саме таким його запам’ятали глядачі часів активних гастролей і телевізійних проєктів.

Дан Балан у 2020 році. Фото: instagram.com/danbalan

Раніше "Телеграф" розповідав, що помітно змінився наймолодший син Дональда Трампа. На публіці Баррон не з'являвся цілий рік — з моменту інавгурації президента США.