Українці з пенсією 3000 грн отримають мізерну надбавку після індексації

Загалом виплати для літніх осіб виростуть на 12,1%

В Україні з 1 березня проіндексують пенсії на 12,1%. Цей коефіцієнт вищий, ніж у два попередні роки.

"Телеграф" порахував, якого підвищення чекати тим українцям, чиї пенсії складають 3 тисячі гривень. Суми виявились несуттєвими.

Орієнтовні надбавки виглядатимуть так:

при виплаті 3000 гривень пенсія зросте приблизно на 363 гривень;

за 3250 гривень — близько 393 гривень;

при 3500 гривень — орієнтовно на 423 гривень;

якщо пенсія становить 3750 гривень — надбавка складе близько 453 гривень;

при 4000 гривень підвищення сягне приблизно 484 гривень.

Кому не проіндексують виплати

Попри загальну індексацію, частина пенсіонерів у березні залишиться без змін у виплатах. Як пояснив міністр соціальної політики Денис Улютін, перерахунок не здійснюватимуть тим, кому пенсію вже підвищили до мінімального гарантованого рівня для соціально вразливих категорій.

Також індексація не передбачена для осіб, які отримують максимальну пенсію — 25 950 гривень. Без перегляду залишаться й виплати прокурорам та суддям у відставці.

