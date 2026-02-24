Вжарить до +9: названо дату, коли у Харків прийде весняне тепло

У місті очікуються значні "плюси"

Після затяжних холодів та зимової сірості синоптична ситуація у Харкові кардинально зміниться. Весна вирішила не зволікати й завітає до міста точно за розкладом, готуючи приємний сюрприз для містян.

Як повідомляють синоптики "Мета.Погода", лютневі морози остаточно відступлять, даючи дорогу стабільному потеплінню. "Телеграф" розповість детальніше.

Погода у Харкові у березні

Найбільш очікуваною датою для мешканців першої столиці стане 8 березня. Погода цього дня буде хоч і теплою, але дощовою і похмурою. За попередніми прогнозами, денна температура у цей період сягне позначки +9 градусів.

Погода у Харкові 8 березня

Метеорологи зазначають, що березень 2026 року продемонструє неабияку стабільність. Протягом усього місяця в Харкові прогнозують впевнений "плюс" у денні години. Різких температурних гойдалок чи повернення арктичних холодів не передбачається.

Чого чекати на термометрах у Харкові

Згідно з оновленими даними, температурна карта березня виглядатиме наступним чином:

Вдень: Стовпчики термометрів стабільно триматимуться в межах від +4 до +10 градусів . Найтепліші дні очікуються у другій декаді місяця.

Стовпчики термометрів стабільно триматимуться в межах . Найтепліші дні очікуються у другій декаді місяця. Вночі: Повітря ще залишатиметься прохолодним. Температура коливатиметься від -2 до +2 градусів.

Нічні заморозки будуть незначними й короткочасними.

Раніше "Телеграф" писав, коли до Києва прийдуть "плюси", синоптики озвучили терміни.