Їх часто можна зустріти в барбершопах: чому досі купують радянські вінілові програвачі

Радянські вінілові програвачі й досі мають попит. На перший погляд, це звичайні апарати, проте вони мають особливості, які роблять їх привабливими навіть у сучасні часи.

"Телеграф" розповість, чому радянські вінілові програвачі залишаються потрібними та чим приваблюють людей. Деякі купують їх навіть для колекції, щоб зберегти спогади про минулі часи.

Чому радянські вінілові програвачі досі актуальні

Тож, основні причини — довговічність, унікальний звук і культові моделі.

Аудіофіли цінують унікальний аналоговий звук радянських моделей. Після мінімальної модернізації, наприклад заміни звукознімача або голки, програвачі відтворюють "живе" звучання, яке важко досягти на дешевих сучасних апаратах.

Ностальгія та ретро-естетика теж грають свою роль: для багатьох це спогади про молодість, платівки фірми "Мелодія" або можливість створити стильний інтер'єр. Крім того, на вторинному ринку ці вертушки доступні за ціною значно нижчою за нові сучасні моделі.

Деякі культові моделі, як Електроніка Б1-01 чи Корвет, цінуються за надійність і оригінальні інженерні рішення.

Культові моделі вінілових програвачів. Фото: Телеграф

Проте варто пам’ятати: радянські програвачі потребують обслуговування — змащення механізмів, налаштування тонарма та підключення до зовнішнього фонокоректора чи підсилювача. Це хобі для тих, хто готовий докласти зусиль заради справжнього аналогового звучання.

