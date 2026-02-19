Сміливо замінює пластикові пакети? Чому досі користуються радянською авоською

У радянські часи сім’ї брали її на ринок

Радянська авоська, або ж плетена сумка, здавалось би застарілий аксесуар, але досі є популярним. Її активно використовують не лише на ринках, а й у супермаркетах.

Чим пояснюється такий інтерес і чому сучасні покупці віддають перевагу цій простій сітці замість пластикових пакетів, написав "Телеграф".

Їх переваги:

Плетені сумки радянських часів виготовлені з капронових або бавовняних ниток, тому вони не рвуться так швидко, як пластикові пакети. Здатні служити десятиліттями;

Компактність — складена авоська займає мінімум місця у сумці чи кишені, а розгорнута легко вміщує овочі, фрукти чи пляшки, забезпечуючи при цьому хорошу вентиляцію;

Модний аксесуар. Їх активно використовують у ретро- і вінтажних образах, а сучасні дизайнери пропонують кольорові та брендовані варіанти, перетворюючи звичайну сумку на стильний елемент гардероба;

Екологічність. Люди все частіше відмовляються від одноразових пластикових пакетів і обирають багаторазові сумки, щоб менше шкодити довкіллю.

Плетена сумка. Фото: OLX

