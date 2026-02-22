"Жили бедно, а потом нас обокрали". Почему так говорят в Украине и что значит эта ироническая фраза

В некоторых ситуациях это выражение наиболее точно характеризует ситуацию

Украинский язык богат яркими ругательными высказываниями и точными фразеологизмами. Среди таких и поговорка: "Жили бедно, а потом нас обокрали".

Точной информации о происхождении указанной фразы нет. "Телеграф" расскажет, что означает это изречение.

Что означает выражение

"Жили бедно, а потом нас обокрали" — это популярный афоризм, который в иронической форме описывает состояние крайнего экономического или жизненного затруднения. Это черный юмор о парадоксальной ситуации, когда казалось, что терять уже нечего, но обстоятельства показали, что "дно" еще не достигнуто. Эта фраза подчеркивает, что "обокрали" — это не только о деньгах, но и об утрате надежды на улучшение ситуации.

Откуда появилось выражение

Чаще всего это высказывание приписывают польскому сатирику Станиславу Ежи Лецу из его цикла "Незачесанные мысли". Однако эти слова уже давно стали "народными" и используются как универсальный комментарий к неутешительным жизненным ситуациям.

Примеры употребления выражения

Выражение имеет широкий спектр употребления. Это может быть социальный, исторический, персональный и экономический контекст.

О личной потере : "Она насобирала деньги на ремонт, но мошенники обманули ее; значит, жили бедно, а потом нас обворовали".

: "Она насобирала деньги на ремонт, но мошенники обманули ее; значит, жили бедно, а потом нас обворовали". О малом бизнесе : "Наш магазин едва держался на плаву, а после того как ночью вынесли весь товар, можно сказать: мы жили бедно, а потом нас обокрали".

: "Наш магазин едва держался на плаву, а после того как ночью вынесли весь товар, можно сказать: мы жили бедно, а потом нас обокрали". Исторический/социальный контекст: "Раскулачивание в 30-х годах выглядело именно так — жили бедно, а потом нас обокрали, забрав последнюю корову".

