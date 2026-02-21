"Хай йому грець!" Як виник популярний лайливий вислів

Він може мати кілька значень

В українській мові є чимало лайливих висловів з цікавим походженням, до них відноситься й "Хай йому грець". Відомо, що це одна з найстаріших лайок, коріння якої сягають VI століття.

За даними тлумачного словника, "грець" — це апоплексичний удар чи параліч. Однак в розмовній мові слово використовують як частину лайки.

Мовознавець Іван Ющук вважає, що його коріння сягає VI століття. "Грець" має спільнокореневі лексеми в інших слов’янських мовах: верхньолужицьким "herc", чеським "herec", словенським "igrec", сербським "играц".

Вважається, що "грець" походить від праслов’янського дієслова "jьgrati", сучасною українською — "грати".Тобто фактичного "грець" — це музика чи гравець. Однак у слова є й інше значення, сутичка чи двобій. Наразі "грець" часто використовують у значенні лайки, зокрема "хай йому грець" — тобто і чорт з ним.

Історично це слово означало хворобу (апоплексичний удар, параліч) або диявола. Ймовірніше це пов'язано з враженнями людей від дивних неконтрольованих рухів і волань хворої людини. До відкриття паралічу чи апоплексичного удару люди вважали, що тілом заволодів диявол.

Приклади вживання:

Хай йому/їй/тобі грець — побажання, щоб хтось зник чи щось пропало.

побажання, щоб хтось зник чи щось пропало. Грець з ним/нею/ним — не має значення, хай чорт з ним.

не має значення, хай чорт з ним. І швець, і жнець, і в дуду грець — вправна людина, яка вміє все робити.

вправна людина, яка вміє все робити. В небі щось зашелестіло, ніби легіт, мов вітрець, наче в скрипку гарний грець потихеньку грає — у значенні музики.

