Українська мова дивує: хто такий "Пилип із конопель" і що означає цей вираз

"Як Пилип із конопель" — зневажливий вислів чи жарт?

Вираз "як Пилип із конопель" означає щось недоречне, невчасне або сказане не до теми. Зокрема, так говорять про людину, яка раптово втручається в розмову чи ситуацію й виглядає безглуздо або недоладно. У побуті часто можна почути: "вискочив як Пилип з конопель", коли хтось зненацька з’являється.

Фразеологічний словник зауважує, що цей вираз має зневажливий відтінок. Інший варіант вислову — "як Кузьма із конопель", однак значення залишається тим самим.

Звідки взявся вираз "як Пилип із конопель"

Походження фразеологізму пов’язане з давнім побутом. Колись коноплі вирощували майже в кожному господарстві — з них виготовляли полотно для одягу та інших текстильних виробів. Рослини виростали високими й густо росли, тож у таких "заростях" легко було сховатися, а потім раптово з’явитися. Саме ця несподівана поява й стала основою образного вислову, який зберігся в українській мові донині.

Цікаво, що в українського гурту "Брати Гадюкіни" є однойменна пісня "Пилип з конопель". Щоправда, там обігрується не сенс виразу, а використання коноплі в інших цілях.

Синоніми до виразу

Вискочити як голий (Кузьма) з маку,

ні в тин, ні в ворота

ні пришити, ні прилатати.

Приклади використання

Копії і фотографії документів та портретів, що я надсилав, мені повернуто з припискою: "Не можуть бути використані". А чому? Що я — вискочив як Пилип з конопель? (Л. Смілянський)

А на уроках він завжди про щось своє думає, а як спитають, завжди скаже не до речі, не до ладу,— як Пилип з конопель вистрибне (О. Іваненко).

Розмова точилася про спорт, а він раптом перевів її на політику — вискочив як Пилип із конопель (Згенеровано ШІ, "Телеграф").

