Запах на весь поверх. Легендарна "Мівіна" з нульових ділила українців на два табори

Дехто її обожнював, а хтось не виносив навіть запаху

Вермішель швидкого приготування "Мівіна" була на піку популярності у нульових. У часи, коли українці коли українці тільки відкривали для себе світ екзотики, однією з улюблених (але й неоднозначних) була "Мівіна" зі смаком креветки.

Якщо куряча чи яловича вермішель була буденністю, то креветкова вважалася чимось особливим. Запах "Мівіни" з креветкою був настільки інтенсивним, що якщо хтось у шкільному коридорі відкривав таку пачку, про це знав увесь поверх.

"Мівіна" зі смаком креветок з нульових

Штучний характерний аромат креветки був дуже сильним. Тому люди ділилися на дві категорії — хтось обожнював таку вермішель, а комусь ставало погано від одного запаху.

Діти любили їсти "Мівіну" сухою. Дехто гриз її просто в брикеті, але був інший спосіб — по закритій пачці стукали, вермішель ставала сипучою. Туди ж висипали приправу — страва готова.

Суха "Мівіна"

Коштувала "Мівіна" у нульових небагато — 35 копійок, тому школярі часто вживали її. Хоча й не всім подобався "хімозний" смак креветки, хтось був фанатом курячої чи сирної.

До слова, минулого літа виробник повернув креветкову "Мівіну". Зараз її можна придбати за 17 гривень. Тому можна поринути у ностальгію, але, звісно, колишньої популярності цей продукт вже не матиме.

Креветкова "Мівіна" знову у продажу

Скільки коштує "Мівіна" з креветкою

Раніше "Телеграф" розповідав про солодку "Мівіну". Які були смаки та як вона виглядала.