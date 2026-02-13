Дата прив’язана до місячного календаря: коли китайський Новий рік і що символізує це свято

Кожен рік в Китаї проходить під покровительством однієї з 12 тварин східного зодіаку

У китайській культурі Новий рік – це найважливіше свято. Його дата змінюється щороку, оскільки залежить від місячного календаря. У 2026 році китайський Новий рік починається у вівторок, 17 лютого, а відзначається ще протягом 15 днів.

"Телеграф" розповідає, що відомо про свято китайського Нового року і що воно символізує.

Китайський Новий рік — головні традиції

У китайській культурі Новий рік відзначається у лютому, залежно від місячного календаря це відбувається зазвичай у період з 21 січня до 20 лютого. Святкування тривають близько двох тижнів і зазвичай вони дуже помпезні та красиві.

Китайський Новий рік настане 17 лютого. Фото: Getty Images

Серед головних традицій китайського Нового року – возз’єднання родини – люди з усієї країни їдуть додому на урочисту вечерю. А головним атрибутом відзначення є червоний колір. Китайці мають традицію дарувати один одному "Хунбао" — це червоні конверти з грошима.

Ще однією з важливих традицій святкування є феєрверки. У китайській культурі вважається, що гучний шум має відлякати міфічне чудовисько Нянь. А на столі у них обов’язково мають бути пельмені (цзяоцзи), риба та рисові коржики (няньгао).

Весь декор на китайський Новий рік у червоних тонах. Фото: Getty Images

Що символізує свято?

Свято несе у собі глибоке значення. Насамперед для китайців це прощання із зимою та початок весни. Також вважається, що у Новий рік відбувається оновлення — очищення дому та життя від невдач минулого року та привернення достатку.

Під час святкування китайці висловлюють повагу старшим та пам’яті про предків. А кожен рік проходить під покровительством однієї з 12 тварин східного зодіаку. У 2026 році — це рік Червоного Вогняного Коня.

