Останній тиждень перед Великим постом: традиції Масляної, які варто знати кожному

Справжній сенс і традиції кожного дня Масляної

У 2026 році Масляний тиждень припадає на 16–22 лютого. Саме цей період перед Великим постом, коли дозволяється ще смачно та щедро святкувати перед 48-денним постом, хоч і є деякі заборони, яких варто дотримуватися.

Це час проводів зими, радості, народних гулянь і найсмачніших млинців. Кожен день Масляної має унікальні традиції.

Понеділок — "Зустріч"

Це перший день тижня Масляної. Люди завершують підготовку до свят — печуть перші млинці, обговорюють місце і час наступних гулянь, починають виготовляти опудало Масляної — символ зимового духу. Перший млинець традиційно віддають бідним або кладуть на вікно в пам’ять про покійних.

Вівторок — "Загравання"

Цього дня молодь проводила своєрідне "загравання" — гуляння, ігри, катання на санях і снігові розваги сприяли спілкуванню та знайомствам. У деяких традиціях цей день символізує початок знайомств і навіть перегляди потенційних пар.

Святковий стіл на Масляну. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Середа — "Ласун"

Це середина свята. У цей день господині запрошували родичів і близьких на спільні частування — млинці, сирники, вареники з сиром, медом і сметаною. Це один із найвеселіших днів, коли святкові столи рясніють смаколиками, адже після Масляної починається Великий піст.

Четвер — "Розгуляй"

З четверга розпочинається так звана Широка Масляна — час найширших гулянь. Люди влаштовували ігри, змагання, катання на гірках і санчатах, дружні посиденьки й народні вистави. Це була кульмінація тижня.

П’ятниця — "Тещині вечори"

У цю п’ятницю чоловіки приходили до своїх тещ на частування млинцями. Це був свого роду жест подяки та взаємних візитів, які укріплювали сімейні зв’язки.

🤝 Субота — "Золовчині посиденьки"

Субота присвячена зустрічам із сестрою чоловіка (золовкою), а також іншими його родичами. Цей день символізує зміцнення родинних зв'язків. Жінки спілкуються, частують млинцями.

Неділя — "Прощена неділя"

Останній і найзворушливіший день. Масляна завершуються днем прощення — родичі та друзі просять один в одного вибачення за образи, готуються духовно до Великого посту. У деяких традиціях ще й спалювали опудало — символ зими, щоб остаточно проводити холодні дні й зустріти весну

