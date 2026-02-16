Дерев’яні легенди СРСР: чому віденські стільці досі купують для сучасних інтер'єрів

Більшість вважає їх безсмертною класикою

Віденські стільці радянського виробництва вже багато десятиліть залишаються бажаним предметом у квартирах та кафе. Для декого це прості дерев’яні меблі, але їхня історія, міцність і стиль роблять їх справжньою легендою.

Що робить ці стільці такими незамінними й чому вони досі мають попит, пояснив "Телеграф".

Віденські стільці радянського виробництва дуже міцні і надійні, тому служать багато років і можуть витримувати великі навантаження.

Їх також часто купують ще й через стильний вигляд. Стільці підходять для інтер’єру в ретро чи скандинавському стилі. Натуральне дерево, зазвичай бук, приємне на дотик, а спинка робить сидіння комфортним.

Віденські стільці. Фото: OLX

Також їх легко відновити: перефарбувати або перетягнути, щоб стільці виглядали сучасно. Ось приклад:

Реставрація стільця. Фото: vbud

