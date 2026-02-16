Рус

Дерев’яні легенди СРСР: чому віденські стільці досі купують для сучасних інтер'єрів

Марина Бондаренко
Радянська кімната
Радянська кімната. Фото Колаж "Телеграфу"

Більшість вважає їх безсмертною класикою

Віденські стільці радянського виробництва вже багато десятиліть залишаються бажаним предметом у квартирах та кафе. Для декого це прості дерев’яні меблі, але їхня історія, міцність і стиль роблять їх справжньою легендою.

Що робить ці стільці такими незамінними й чому вони досі мають попит, пояснив "Телеграф".

Віденські стільці радянського виробництва дуже міцні і надійні, тому служать багато років і можуть витримувати великі навантаження.

Їх також часто купують ще й через стильний вигляд. Стільці підходять для інтер’єру в ретро чи скандинавському стилі. Натуральне дерево, зазвичай бук, приємне на дотик, а спинка робить сидіння комфортним.

Чому досі купують радянські віденські стільці
Віденські стільці. Фото: OLX

Також їх легко відновити: перефарбувати або перетягнути, щоб стільці виглядали сучасно. Ось приклад:

Чому досі купують радянські віденські стільці
Реставрація стільця. Фото: vbud

#Інтер'єр #СРСР #Стілець