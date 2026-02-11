Вихід точно є: що робити, якщо забули квиток на потяг у проводжаючого

Через 4 години провідник може висадити пасажира, який залишив свій квиток в іншого, якщо начальник потягу не отримав відповідне термінове службове повідомлення

Іноді пасажири забувають або втрачають свої квитки та документи прямо перед посадкою. Також трапляється, що квиток залишається у людини, яка їх проводжала.

Цю проблему можна легко вирішити, згідно з наказом "Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України", передає "РБК-Україна".

Зокрема, якщо квиток пасажира залишився у людини, яка його проводжала, вона має протягом однієї години після відправлення поїзда звернутися до начальника станції або вокзалу. Останній, коштом того, хто звернувся, надішле телефонограму начальнику поїзда і пасажиру оформляють новий документ на всю поїздку.

Квиток на потяг. Фото: inkorr.com

Якщо протягом чотирьох годин начальник поїзда не отримає підтвердження, пасажир вважається безквитковим і може бути висаджений з поїзда.

