Бюджетна розкіш. Ніколи не здогадаєтесь, що може замінити лосось

Знайти альтернативу елітній червоній рибі цілком реально, якщо знати, які види морської риби найкраще імітують її текстуру та смак

Лосось традиційно очолює списки найбажаніших делікатесів. Натомість сучасна кулінарія доводить, що отримати справжнє гастрономічне задоволення можна і з доступніших продуктів.

"Телеграф" розповість, на що можна замінити лосось. Ваш стіл буде виглядати по-справжньому розкішно без зайвих витрат.

Повна ідентичність: кижуч та форель у кулінарії

Якщо ви прагнете зберегти автентичний смак та вигляд страви, то беззаперечними фаворитами тут є кижуч та форель. Кижуч має маслянисту структуру та насичений природний колір, що робить його фактично ідентичним до елітного лосося.

Слабосолений кижуч на тарілці

Форель же пропонує більш тонкий та делікатний смаковий профіль, який ідеально розкривається у святкових закусках, витончених канапках та основних стравах, де важлива ніжність м'яса.

Форель

Доступні і бюджетні альтернативи

Доступнішою заміною лососю можуть стати скумбрія та оселедець. Вони мають щільне м’ясо та насичений смак, який додає стравам потрібної жирності.

Скумбрія і оселедець

Для запікання чи смаження ідеально підходить ставрида. Вона не розвалюється на сковорідці, а її смак нагадує дорогі види риби.

Як виглядає ставрида

Для соусів та італійської пасти ідеально підходять анчоуси й сардини. Вони мають яскравий морський смак, який зазвичай притаманний дорогим делікатесам. Правильно підібрані інгредієнти дозволяють створювати розкішні страви без зайвих витрат.

Анчоуси і сардини

