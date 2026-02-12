Важливе нововведення в "Дії" працює з початку року: що ви про нього могли не знати

Система працює в автоматичному режимі

В Україні з 1 січня 2026 року запрацювала нова система моніторингу, яка робить взаємодію з державними реєстрами прозорішою. Тепер користувачі застосунку "Дія" отримуватимуть автоматичні сповіщення, якщо якийсь державний орган запитував інформацію про них.

Це буде працювати через систему "Трембіта". "Телеграф" розповість всі нюанси.

Раніше перевірки даних у реєстрах відбувалися непомітно для громадян. Відтепер, завдяки оновленню підсистеми "Трембіта", механізм виглядає так:

Посадовець чи держустанова надсилає запит на отримання даних про особу. Система фіксує це звернення. Користувач отримує push-повідомлення у "Дії" з деталями: яка саме установа цікавилася даними, коли це сталося і з якою метою.

Навіщо це потрібно

Головна мета нововведення — захист персональних даних та запобігання зловживанням. Громадяни зможуть контролювати, чи правомірно держслужбовці отримують доступ до їхньої приватної інформації.

Зверніть увагу! Повідомлення не будуть надходити у випадках, коли запит здійснюється в межах кримінальних проваджень або досудових розслідувань. Це необхідно для збереження таємниці слідства.

Новація вже активна і працює в автоматичному режимі. Вмикати додаткові налаштування у смартфоні не потрібно — достатньо мати встановлений застосунок "Дія".

