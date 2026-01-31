Бронювання працівників ускладнюють: які правила діятимуть з 1 лютого

Мета змін — ретельніша перевірка та запобігання зловживанням

В Україні змінюються правила бронювання військовозобов'язаних працівників. З початку лютого добігає кінця дія постанови Кабміну, що спрощувала цей процес.

З 1 лютого роботодавці мають чекати до 72 годин на розгляд заявки про бронювання працівника. Раніше цей процес займав до доби. Причина — потреба в ретельнішій перевірці документів та обґрунтованості кожного випадку бронювання.

Зазначимо, така тривалість у три доби діяла і до введення спрощеної постанови. Загалом це потрібно щоб уникнути зловживань процесом бронювання та щоб дійсно критично важливі працівники отримували його.

Ще одне "нововведення" — повернення обмеження на частоту анулювання броні. Роботодавець не зможе скасувати і знову оформити бронювання на одного й того ж працівника частіше ніж раз на п'ять днів.

Які підприємства мають право бронювати працівників

Окрім органів державної та місцевої влади, правоохоронців, суддів тощо, забронювати співробітників можуть ті підприємства чи організації, які визнані критичними для забезпечення Збройних сил або ж для функціонування економіки чи забезпечення життєдіяльності населення. Для можливості бронювання потрібно відповідати певним критеріям (3 з 7):

сума сплачених податків за попередній рік (понад екв. 1 500 000 €)

надходження в іноземній валюті – (понад екв. 32 000 000 €)

стратегічне значення для економіки та безпеки (зокрема, мобільні оператори)

відсутність заборгованості за ЄСВ чи податками

середня зарплата працівників — не нижча за 2,5 мінімалки

важливе значення для громади або галузі економіки

є резидентом Дія.City.

Якщо цих критеріїв немає, то підприємство може мати критичне значення для громади чи економіки. І тоді в кожній галузі чи області України є свої вимоги. Наприклад, аграрії мають мати не менше 500 га с/г угідь чи 20 працівників, а на Львівщини є вимога працевлаштування ВПО або ж 50% експорту виробленої продукції.

