Важное нововведение в "Дії" работает с начала года: что вы о нем могли не знать

В Украине с 1 января 2026 года заработала новая система мониторинга, которая делает взаимодействие с государственными реестрами более прозрачными. Теперь пользователи приложения "Дія" получат автоматические уведомления, если какой-либо государственный орган запрашивает информацию о них.

Это будет работать через систему Трембита. "Телеграф" расскажет все нюансы.

Ранее проверки данных в реестрах проходили незаметно для граждан. Теперь, благодаря обновлению подсистемы "Трембита", механизм выглядит так:

Должностное лицо или госучреждение посылает запрос на получение данных о лице. Система фиксирует это обращение. Пользователь получает push-сообщение в "Дії" с деталями: какое именно заведение интересовалось данными, когда это произошло и с какой целью.

Зачем это нужно

Главная цель нововведения — защита персональных данных и предотвращение злоупотреблений. Граждане смогут контролировать, правомерно ли госслужащие получают доступ к их личной информации.

Обратите внимание! Сообщения не будут поступать в случаях, когда запрос осуществляется в пределах уголовных производств или досудебных расследований. Это нужно для сохранения тайны следствия.

Новация уже активна и работает в автоматическом режиме. Включать дополнительные настройки в смартфоне не нужно – достаточно иметь установленное приложение "Дія".

