Сумісництво і мобілізація: за яких умов працівник може отримати бронь

Бронювання можливе при одній умові

Роботодавці часто наймають працівників на умовах зовнішнього сумісництва з неповним робочим днем. Під час мобілізації виникає питання про можливість бронювання таких співробітників.

Що треба знати:

Бронювати сумісника можна за однієї умови

Зарплата має бути від 21617 гривень

Режим роботи не має значення

Виявляється, режим роботи не впливає на можливість отримати бронь від армії. Про це пише kadroland.

Законодавство дозволяє бронювати зовнішніх сумісників. Єдина умова — працівник не повинен мати бронювання за основним місцем роботи.

Постанова Кабміну №76 від 27 січня 2023 року встановлює чіткі правила. Документ визначає категорії людей, які не враховуються у загальній кількості заброньованих.

До цього переліку потрапляють жінки-військовозобов'язані та співробітники СБУ. Також не враховуються ті, хто вже має бронювання в іншому підприємстві.

Робота за сумісництвом чи за основним місцем не грає ролі для можливості бронювання, йдеться у роз'ясненні.

Неповний робочий день теж не стає перешкодою для оформлення бронювання. Проте важливо виконати вимоги щодо мінімального заробітку. З 1 січня 2026 року діє нова планка зарплати для бронювання. Працівник має отримувати не менше 21617 гривень 50 копійок. Ця сума є обов'язковою незалежно від режиму роботи.

Форма працевлаштування не має значення для держави. Головне — щоб людина офіційно працювала в компанії та отримувала достатню зарплату. Подвійне бронювання виключене — один працівник може мати бронь лише в одному місці.

Роботодавці можуть планувати бронювання сумісників без обмежень. Потрібно лише перевірити відсутність бронювання за іншим місцем роботи та забезпечити необхідний рівень оплати праці.

