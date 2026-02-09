За крок до кордону з ЄС: у селі на Закарпатті віддають хату за "смішні" гроші (фото)

Це бюджетний старт для облаштування власної садиби всього за декілька кілометрів від країни Європейського Союзу

Купити будинок у Закарпатській області можна дешево. Об’єкт нерухомості продають неподалік від Угорщини у селі Рафайново.

Про це стало відомо з сайту купівлі-продажу OLX. Там показали фото та розповіли, що саме продають окрім будинку.

Хату продають за 6000 доларів — це близько 258 000 грн. Що цікаво за ці гроші можна купити непоганий вживаний автомобіль.

Продається хата у Закарпатській області у селі Рафайново

Що пропонують покупцеві

Будинок площею 50 квадратних метрів розташований на просторій ділянці. Судячи з опису та фото, це класична сільська хата минулого століття. Вона має міцний фундамент, проте всередині та ззовні потребує капітального ремонту.

Як виглядає хата у Закарпатській області

Як виглядає хата у Закарпатській області з вулиці

Вхід у будинок у Закарпатській області

На опублікованих світлинах видно, що час не пошкодував будівлю. Стіни потребують оновлення тинькування та фарбування. Вікна старі, дерев’яні, що потребуватимуть заміни для енергоефективності.

У хаті на Закарпатті є газ та електроенергія

Кімнати виглядають занедбаними. На стінах видно сліди відшарування шпалер та сирості. Підлога та стеля також потребують втручання майстрів.

Як виглядає хата всередині

Кімната всередині

Територія навколо хати досить велика, але наразі заросла чагарниками та високою травою. Огорожа навколо подвір’я похилилася і потребує заміни.

Подвірʼя у Закарпатській області, де продають хату

Подвірʼя у Закарпатській області, де продають хату

За кілька десятків кілометрів розташовані відомі термальні курорти Берегового та Косино. Тому туди можуть приїздити родичі і відпочивати як на курорті.

