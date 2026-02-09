В "Аврорі" обвалили ціну на популярний товар для котів. Продають майже за копійки

У зоомагазинах така штука коштує від 700 грн

Українці можуть зекономити чималі гроші, купуючи товари за знижками. Так, до прикладу, в мережі "Аврора" можна придбати котячу дряпалку по вигідній ціні.

Як зазначила користувачка у Threads, наразі ціна аксесуара для пухнастиків складає лише 249 грн. Хоча в більшості зоомагазинів схожі дряпалки продають від 700 грн.

"Я купляла на днях коту дряпалку за 900 грн. А тут за копійки", — йдеться у повідомленні.

Акція на дряпалку в "Аврорі"

На фото жінки видно, що дряпалка маю помпон, зону з канатом, де коти точать кігті, та м'які зони. Кольори дряпалок у магазинах можуть відрізнятись, але здебільшого у наявності коричневі, сірі.

Зауважимо, що на сайті вказано, що наразі знижка на дряпалку складає 17%. Вона коштує 249 грн замість 299 грн. До слова, навіть без акції ціна на котячий аксесуар досить низька.

Дряпалка для котів в "Аврорі" по знижці

Відомо, що дряпалка має розміри 30х30х53 см, виготовлена з деревини, 100% поліестер, латекс, залізо. Стовпчик обмотаний джгутовим канатом, який за потреби через деякий час можна власноруч замінити.

Нагадаємо, у "Сільпо" зараз справжній цінопад. Чималу кількість популярних товарів можна придбати майже вдвічі дешевше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" можна придбати товари зі знижкою в -40% — від бакалії та м'ясних продуктів до солодощів та напоїв. Українці можуть заощадити на деяких продуктах понад 200 гривень.