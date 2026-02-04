З власним бункером: під Києвом продають елітний будинок за майже 145 мільйонів гривень (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Там також є басейн, SPА-зона та причал
В історичній місцевості Києва, в Конча-Заспа, продають елітний будинок за понад 3 мільйони доларів. Він має два поверхи, власну ділянку з водоймищем, вітальню з більярдом і, найцікавіше, бункер.
Відповідне оголошення опублікували на "OLX". "Телеграф" детальніше написав, який вигляд він має та що в ньому є.
Будинок має два поверхи та ділянку з зарибленим водоймищем. На першому поверсі — вітальня з каміном, більярдна, кухня з терасою та зоною барбекю, басейн з протитечею, SPA-зона, три санвузли та житлова зона для персоналу.
Другий поверх включає чотири спальні, господарську з гардеробною та терасою з видом на воду, три санвузли та кабінет. В оздобленні використані мармур, граніт і червоне дерево.
Крім того, будинок обладнаний системою "розумний дім", централізованим кондиціюванням, підігрівом підлоги, системою "антипотоп" та тризонною охороною з відеоспостереженням.
Водночас на території є елінг для яхти, бункер зі спеціальними холодильниками та винним льохом, технічні приміщення, ландшафтний дизайн з садом, городом, автоматичним поливом і причалом на канал Дніпра.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Конча-Заспа так називається.