З власним бункером: під Києвом продають елітний будинок за майже 145 мільйонів гривень (фото)

Там також є басейн, SPА-зона та причал

В історичній місцевості Києва, в Конча-Заспа, продають елітний будинок за понад 3 мільйони доларів. Він має два поверхи, власну ділянку з водоймищем, вітальню з більярдом і, найцікавіше, бункер.

Відповідне оголошення опублікували на "OLX". "Телеграф" детальніше написав, який вигляд він має та що в ньому є.

Будинок має два поверхи та ділянку з зарибленим водоймищем. На першому поверсі — вітальня з каміном, більярдна, кухня з терасою та зоною барбекю, басейн з протитечею, SPA-зона, три санвузли та житлова зона для персоналу.

Фасад будинку. Фото: parklane

Басейн з протитечею для спорту. Фото: parklane

Другий поверх включає чотири спальні, господарську з гардеробною та терасою з видом на воду, три санвузли та кабінет. В оздобленні використані мармур, граніт і червоне дерево.

Простора вітальня з великим каміном. Фото: parklane

Кухня з виходом на терасу та барбекю. Фото: parklane

Одна зі спалень. Фото: parklane

Водойма. Фото: parklane

Крім того, будинок обладнаний системою "розумний дім", централізованим кондиціюванням, підігрівом підлоги, системою "антипотоп" та тризонною охороною з відеоспостереженням.

Водночас на території є елінг для яхти, бункер зі спеціальними холодильниками та винним льохом, технічні приміщення, ландшафтний дизайн з садом, городом, автоматичним поливом і причалом на канал Дніпра.

Бункер з холодильниками та винним льохом. Фото: parklane

Вигляд на будинок, вхід на закриту територію. Фото: parklane

