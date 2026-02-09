Українка показала 20-гривневу монету: фото викликало хвилю коментарів (фото)

Дівчина іронічно пожартувала, що скоро ми будемо носити відра з монетами замість гаманців

У соціальній мережі Threads українка опублікувала фото 20-гривневої монети, яке, на перший погляд, виглядає цілком справжнім і пожартувала про відра монет замість гаманців.

Однак швидко в коментарях під постом стало зрозуміло, що фото згенероване штучним інтелектом. Офіційного підтвердження про випуск нової 20-гривневої монети не було.

Користувачі соцмережі у коментарях "запропонували" свої варіанти номіналів монет, зокрема 37,50 та 1000 гривень. Там також обговорювали можливу потребу випуску монет до 50 гривень, адже вони найчастіше зношуються, а копійки вже давно слід вивести з обігу.

Дехто відзначив іронічно: "Що зараз можна купити за 20 гривень? Можливо, приблизно те саме, що можна було купити за 1 гривню, коли з’явилася монета такого номіналу".

Що пишуть у коментарях. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець показав незвичайну монету 25 копійок. За неї можна отримати 50 доларів або близько 2159 гривень. Що в ній такого особливого, написали у Facebook-спільноті "Браки обігових монет України".