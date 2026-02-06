Можна купити квартиру в центрі Києва: у "Київстар" продають номери за космічні гроші (фото)

Цінник найдорожчого номера перевалив за 4,7 мільйона гривень

Мобільний оператор "Київстар" пропонує клієнтам послугу вибору індивідуального номера телефону. Абоненти можуть самостійно підібрати комбінацію цифр, яка легко запам’ятовується або має особливе значення.

Серед доступних варіантів є як відносно доступні номери, так і ексклюзивні пропозиції, ціна яких сягає кількох мільйонів гривень. "Телеграф" знайшов актуальні "цінники" та унікальні мобільні номери на сайті "MegaNomer".

Найдорожчим серед доступних номерів є 067 000 000 0. Його вартість становить 4 729 962 гривні. Така комбінація вважається максимально престижною ймовірно через простоту та унікальність набору цифр.

Приклади найдорожчих номерів "Київстар". Фото: MegaNomer

За такі гроші можна купити однокімнатну квартиру в центрі Києва.

Оголошення про продаж квартири в Києві. Фото: OLX

Серед інших дорогих варіантів — номер 068 999 999 9, який обійдеться покупцю майже у 1,3 мільйона гривень. Також за приблизно 860 тисяч гривень можна придбати номер формату 067 х77 777 7. Ще один помітний варіант — номер 098 700 000 0, який коштує 730 994 гривні.

Окрім цього, у переліку ексклюзивних номерів представлені варіанти вартістю близько 600 тисяч, 559 тисяч та 516 тисяч гривень, а також номери з нижчими цінами.

Для кого такі номери?

Такі номери зазвичай мають попит серед бізнесу, публічних осіб та клієнтів, які хочуть підкреслити статус або створити впізнаваний контакт для роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінились тарифи на мобільні оператори після здорожчання.