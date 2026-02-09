В шаге от границы с ЕС: в селе на Закарпатье отдают дом за "смешные" деньги (фото)

Это бюджетный старт для обустройства собственной усадьбы всего в нескольких километрах от страны Европейского Союза

Купить дом в Закарпатской области можно недорого. Объект недвижимости продают неподалеку от Венгрии в селе Рафайново.

Об этом стало известно с сайта купли-продажи OLX. Там показали фото и рассказали, что именно продают, кроме дома.

Дом продают за 6000 долларов – это около 258 000 грн. Что интересно за эти деньги можно купить неплохой подержанный автомобиль.

Продается дом в Закарпатской области в селе Рафайново

Что предлагают покупателю

Дом площадью 50 квадратных метров расположен на просторном участке. Судя по описанию и фото, это классический деревенский дом прошлого века. Она имеет прочный фундамент, однако внутри и снаружи требуется капитальный ремонт.

Как выглядит дом в Закарпатской области

Как выглядит дом в Закарпатской области с улицы

Вход в дом в Закарпатской области

На опубликованных фотографиях видно, что время не пожалело здание. Стены нуждаются в обновлении штукатурки и покраски. Окна старые, деревянные, которые требуют замены для энергоэффективности.

В доме на Закарпатье есть газ и электроэнергия

Комнаты выглядят запущенными. На стенах видны следы отслойки обоев и сырости. Полы и потолки также нуждаются в вмешательстве мастеров.

Как выглядит дом внутри

Комната внутри

Территория вокруг дома достаточно большая, но сейчас заросла кустарниками и высокой травой. Забор вокруг двора наклонился и нуждается в замене.

Двор в Закарпатской области, где продают дом

Двор в Закарпатской области, где продают дом

В нескольких десятках километров расположены известные термальные курорты Берегового и Косино. Потому туда могут приезжать родственники и отдыхать как на курорте.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Киевстаре" продают номера за космические деньги.