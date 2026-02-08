В "АТБ" впали ціни: які 10 товарів можна купити зі знижкою до -40% прямо зараз
Залишилось лише два дні до завершення акції
У популярній мережі супермаркетів "АТБ" діють великі знижки на популярні товари — від бакалії та м’ясних виробів до солодощів та напоїв. Українці можуть заощадити на деяких продуктах понад 200 гривень.
Що потрібно знати:
- Акція буде доступна лише кілька днів, обов’язково потрібно звертати увагу на дату
- Розмір знижок: від 19% до 40% на найпопулярніші товари
- Супермаркети можуть влаштовувати подібні акції одразу з кількох причин
У цьому матеріалі " Телеграф " розповідає про 10 товарів, які можна придбати у мережі "АТБ" за знижками до 10 лютого 2026 року. До цього списку увійшли риба, соки, кава, солодощі, хурма, пельмені та багато іншого.
Топ-10 товарів зі знижок у "АТБ":
- Тісто 400г Своя лінія витяжне "Філло" заморожене – 30,90 грн. замість 41,90 грн. (Знижка 26% до 10.02)
- Пельмені 0,85кг "Три Ведмеді" зі свинини та яловичини – 159,90 грн замість 266,90 грн (Знижка 40% до 10.02)
- Хурма Піраміда 1 сорт – 94,95 грн замість 117,95 грн (Знижка 19% до 10.02)
- Виріб м’ясомісткий 420 г Ковбасний ряд/"Розумний вибір" Гурман із сиром – 65,90 грн замість 109,90 грн (Знижка 40% до 10.02)
- Нектар 1л Hortex ананасовий пастеризований Польща – 64,50 грн. замість 89,90 грн. (Знижка 28% до 10.02)
- Сьомга 180 г "Своя лінія" слабосолона, філе – 185,90 грн замість 249,90 грн (Знижка 25% до 10.02)
- Шоколад 90 г Milka молочний з кремовою та полуничною начинкою – 51,50 грн замість 88,90 грн (Знижка 42% до 10.02)
- Печиво бісквітне 175 г Milka із шоколадною начинкою та шматочками молочного шоколаду – 104,90 грн замість 161,90 грн (Знижка 35% до 10.02)
- Кава 280 г Nescafe Gold розчинна сублімована – 404,90 грн замість 636,50 грн (Знижка 36% до 10.02)
- Нектар 1л Hortex грейпфрутовий Польща – 54,50 грн. замість 75,90 грн. (Знижка 28% до 10.02)
Чому продукти продають із знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових поставок. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону на менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, який скоро вийде. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.
