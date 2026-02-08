В "АТБ" впали ціни: які 10 товарів можна купити зі знижкою до -40% прямо зараз

Залишилось лише два дні до завершення акції

У популярній мережі супермаркетів "АТБ" діють великі знижки на популярні товари — від бакалії та м’ясних виробів до солодощів та напоїв. Українці можуть заощадити на деяких продуктах понад 200 гривень.

Що потрібно знати:

Акція буде доступна лише кілька днів, обов’язково потрібно звертати увагу на дату

Розмір знижок: від 19% до 40% на найпопулярніші товари

Супермаркети можуть влаштовувати подібні акції одразу з кількох причин

У цьому матеріалі " Телеграф " розповідає про 10 товарів, які можна придбати у мережі "АТБ" за знижками до 10 лютого 2026 року. До цього списку увійшли риба, соки, кава, солодощі, хурма, пельмені та багато іншого.

Топ-10 товарів зі знижок у "АТБ":

Тісто 400г Своя лінія витяжне "Філло" заморожене – 30,90 грн . замість 41,90 грн. (Знижка 26% до 10.02)

. замість (Знижка 26% до 10.02) Пельмені 0,85кг "Три Ведмеді" зі свинини та яловичини – 159,90 грн замість 266,90 грн (Знижка 40% до 10.02)

замість (Знижка 40% до 10.02) Хурма Піраміда 1 сорт – 94,95 грн замість 117,95 грн (Знижка 19% до 10.02)

замість (Знижка 19% до 10.02) Виріб м’ясомісткий 420 г Ковбасний ряд/"Розумний вибір" Гурман із сиром – 65,90 грн замість 109,90 грн (Знижка 40% до 10.02)

замість (Знижка 40% до 10.02) Нектар 1л Hortex ананасовий пастеризований Польща – 64,50 грн. замість 89,90 грн. (Знижка 28% до 10.02)

замість (Знижка 28% до 10.02) Сьомга 180 г "Своя лінія" слабосолона, філе – 185,90 грн замість 249,90 грн (Знижка 25% до 10.02)

замість (Знижка 25% до 10.02) Шоколад 90 г Milka молочний з кремовою та полуничною начинкою – 51,50 грн замість 88,90 грн (Знижка 42% до 10.02)

замість (Знижка 42% до 10.02) Печиво бісквітне 175 г Milka із шоколадною начинкою та шматочками молочного шоколаду – 104,90 грн замість 161,90 грн (Знижка 35% до 10.02)

замість (Знижка 35% до 10.02) Кава 280 г Nescafe Gold розчинна сублімована – 404,90 грн замість 636,50 грн (Знижка 36% до 10.02)

замість грн (Знижка 36% до 10.02) Нектар 1л Hortex грейпфрутовий Польща – 54,50 грн. замість 75,90 грн. (Знижка 28% до 10.02)

Продукти зі знижками в АТБ до 10 лютого. Скріншот: atbmarket.com

Чому продукти продають із знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових поставок. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону на менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, який скоро вийде. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

