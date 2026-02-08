У Харків йдуть сильні морози: синоптики сказали, коли буде до -19

Холод протримається недовго

У Харків знову йде сильне похолодання. Очікується значне зниження температури — термометри можуть показати до -17...-19° вночі.

Що потрібно знати:

Морози вдарять знову 9 лютого, але триватимуть лише кілька днів

Максимально температура впаде в один із днів вночі до -19

12 лютого очікується потепління, температура буде 0.. +1 градус

Відповідний прогноз публікує "Укргідрометцентр". За даними синоптиків, морози нагрянуть у місто знову у понеділок, 9 лютого.

Температура повітря вночі очікується від -15... до -17 градусів, а вдень — від -10 до -12 градусів. Для порівняння, 8 лютого стовпчики термометрів і вдень та вночі тримаються на рівні -2.. 0 градусів.

Погода у Харкові 9 лютого. Скріншот: "Укргідрометцентр"

Ще холодніше буде 10 лютого. Вночі температура опуститься до -17...-19 градусів. Вдень так само буде від -10 до -12 градусів.

Погода у Харкові 10 лютого. Скріншот: "Укргідрометцентр"

Потім 11 лютого вдень буде тепліше — до -5 градусів, але вночі температура триматиметься на рівні -16...-18 градусів.

Погода у Харкові 11 лютого. Скріншот: "Укргідрометцентр"

А 12 лютого настане різке потепління. Вдень вже оживається до +1. Вночі буде до -9.

Погода у Харкові 12 лютого. Скріншот: "Укргідрометцентр"

За даними сайту Sinoptik.ua, 9 лютого очікується до -14 градусів вночі та до -11 вдень.

10 лютого синоптики прогнозують до -18 вночі та до -11 вдень. У середу, 11 лютого вночі очікується до -16 у нічний час та до -5 вдень. А 12 лютого вночі може бути до -10 градусів, вдень — 0.

Погода в Харкові. Скріншот: Sinoptik.ua

Похолодання у лютому

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну накриють морози до -22 градусів. Проте люті "мінуси" триматимуться недовго.