Ніколи не зберігайте їх у холодильнику: фрукти, які швидко псуються від холоду

Після походу в супермаркет більшість із нас майже автоматично розкладає фрукти: частину ставить у холодильник, частину — у вазу на столі. Здається, що так вони точно збережуться довше.

Проте на практиці багато хто помічає протилежний ефект: плоди швидко втрачають смак, стають м’якими або починають псуватися раніше, ніж очікувалося. Експерт із догляду за домом та засновник компанії Modern Maids Джастін Карпентер наголошує, що помилка полягає в універсальному підході, інформує "Express". Не всі фрукти однаково реагують на холод, і неправильне зберігання може не лише скоротити термін їхньої свіжості, а й зіпсувати текстуру та аромат.

За його словами, холодильник ідеально підходить для ягід, винограду, яблук та цитрусових. У холодному середовищі в них сповільнюються біологічні процеси, які призводять до псування: зменшується ріст цвілі, пригнічується розвиток бактерій і краще зберігається волога. Саме тому ці фрукти можуть лежати кілька днів або навіть тижнів без помітних змін.

Натомість існує чимало фруктів, для яких холодильник є справжнім ворогом. Банани, авокадо, персики, сливи, манго та ананаси походять із тепліших кліматичних зон і потребують кімнатної температури. Холод порушує процес їхнього природного дозрівання: м’якоть може стати водянистою або борошнистою, а смак — тьмяним і менш насиченим.

Особливо чутливими до низьких температур є банани. У холодильнику їхня шкірка швидко темніє, а сам плід втрачає солодкість. Авокадо, якщо покласти його в холод недозрілим, може так і не "дійти" до потрібної консистенції. Те саме стосується кісточкових фруктів — персиків і слив: замість соковитих і ароматних вони стають м’якими без смаку.

Крім якості, правильне зберігання важливе ще й з погляду гігієни. Фрукти, що перезрівають або псуються, приваблюють дрібних комах і створюють сприятливе середовище для бактерій. Особливо це помітно в теплу пору року, коли навіть кілька зіпсованих плодів можуть спричинити появу мошок на кухні.

Тому експерти радять перед зберіганням сортувати фрукти: окремо ті, що вже дозріли і потребують холоду, та окремо ті, яким потрібне тепло. Такий простий підхід дозволяє не лише продовжити термін їхнього зберігання, а й зберегти справжній смак, аромат і користь продуктів.