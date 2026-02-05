Полтавську область накриють опади: чи прогнозуються ще сильні морози

На вихідних погода потішить місто більш-менш теплом

До кінця поточного тижня у Кременчуці буде хмарна погода з постійними опадами та поступовими змінами температурного фону. Сильних морозів не очікується.

Згідно з прогнозом "Meteofor", у суботу буде найтепліше за тиждень, адже температура підніметься майже до нуля. Але через мокрий сніг і вітер на дорогах може бути ожеледиця.

Погода у Кременчуці: холод і вітер у четвер-п’ятницю та тепло на вихідні

Четвер, 5 лютого

У четвер у місті буде хмарно, з опадами у вигляді снігу. Температура повітря вдень становитиме близько -6 °C, у нічні години похолодало до -9 °C. Пориви вітру сягатимуть до 8 м/с, що посилюватиме відчуття холоду. Очікується до 1 мм опадів.

П’ятниця, 6 лютого

У п’ятницю погодні умови суттєво не зміняться: збережеться хмарність і невеликий сніг. Денна температура підвищиться до -4 °C, вночі — близько -8 °C. Пориви вітру також до 8 м/с. Кількість опадів — орієнтовно 1,1 мм.

Погода у Полтавській області. Фото: Meteofor

Субота, 7 лютого

У суботу в Кременчуці прогнозується найбільш відчутна зміна погоди. Температура повітря вдень підніметься до 0 °C, уночі — близько -4 °C. Очікується сніг, місцями з мокрий, можливе утворення ожеледиці. Вітер буде слабшим — до 6 м/с. Опади можуть бути інтенсивнішими — не більше 5,2 мм.

Неділя, 8 лютого

У неділю температура знову дещо знизиться. Вдень стовпчики термометрів покажуть -1 °C, вночі — до -6 °C. Прогнозується хмарна погода з невеликим снігом. Вітер посилиться до 9 м/с. Кількість опадів зменшиться.

