Росія атакувала Васильків під Києвом. Що це за місто та чому на нього націлилися (карта)

Українські винищувачі завдали росіянам великих втрат

Російська армія знову атакувала місто Васильків Київської області. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти не полишають спроб знищити авіабазу Повітряних Сил ЗСУ, що знаходиться поблизу.

На аеродромі базується 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва". "Телеграф" розповість про цей населений пункт.

Де знаходиться місто

Васильків — місто в Обухівському районі Київської області, розташоване за 20 км на південний захід від Києва на річці Стугна. Центр Васильківської міської громади.

Чому росіяни не залишають Васильків у спокої

На північній околиці міста Васильків розташована повітряна база, яка заснована під час "холодної війни". Вона є пунтом постійної дислокації 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Український винищувач МіГ-29 на аеродромі у Василькові. Фото Вікіпедія

Події після широкомасштабного нападу Росії

24 лютого 2022 року почалось російське вторгнення в Україну, приблизно о 5:10 аеродром зазнав ракетного удару, втім завдяки діям старшого лейтенанта В'ячеслава Радіонова повний склад бригади літаків був піднятий в небо і не зазнав ушкоджень. Того дня аеродром бригади зазнав повторних ракетних ударів, але бригада боронила небо над Києвом та областю і збила щонайменше 6 літаків.

26 лютого 2022 року, приблизно о 0:30 поблизу Василькова силами бригади був збитий російський Іл-76 МД, проте частина десанту вижила та змогла висадитись у Василькові та його околицях. Аеродром піддався сильному обстрілу, внаслідок чого, на сусідній нафтобазі сталась пожежа, але на ранок весь ворожий десант був знищений.

1 березня льотчики бригади збили 2 російських винищувача. 12 березня 2022 року по аеродрому було випущено 8 ракет, 1 ракета влучила в склад з боєприпасами, внаслідок чого він був знищений. Втім літаки ймовірно були перебазовані на запасний аеродром.

МіГ-21 біля прохідної Васильківського коледжу Військово-Повітряних Сил України. Фото Вікіпедія

За 18 днів війни, з 24 лютого по 12 березня бригаді вдалось знищити щонайменше 20 ворожих літаків.

15 червня 2022 року бригада відзначена почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

24 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський під час участі в урочистостях з нагоди 33-ї річниці незалежності України присвоїв почесне найменування: 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва".

Нарукавний знак 40-ї бригади

