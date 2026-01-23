Була захисною фортецею Київської Русі: як раніше називалась Полтава

Перше поселення на цьому місці виникло на теперішньому Соборній площі

Полтава — місто з давньою історією, яке за все своє існування з IX століття майже не змінила свою назву. Її походження пов’язане з річкою та місцевістю, біля якої формувалося поселення.

Вперше про це місто згадувалось ще за часів Київської Русі, коли воно було фортецею, що захищала ці землі від кочівників. Детальніше про Полтаву написав "Телеграф".

Офіційною датою заснування міста вважають 889 рік. Перше поселення виникло на Соборному пагорбі, де нині розташована Соборна площа.

Соборна площа оточена старовинними будівлями, які зберегли історичний вигляд центру міста. Поруч знаходиться Біла альтанка у формі підкови — одна з найвідоміших пам’яток Полтави. З цього місця відкривається панорама на долину Ворскли та навколишні райони.

Вигляд на Полтаву, Соборна площа. Фото: znaki

Як її раніше називали

У давньоруському Іпатіївському літописі місто згадується під назвою "Лтава". Сучасна назва Полтава пов’язана з річкою Лтава — правою притокою Ворскли, яка колись протікала Мазурівським яром на Подолі. Походження назви вважають слов’янським.

На початку XX століття Полтаву часто називали духовним центром України. Це було пов’язано з активною діяльністю діячів культури, освіти, мистецтва та релігії. У місті зосереджувалася значна кількість церковних і історичних пам’яток, а також осередків української культури.

Архітектура міста

У Полтаві працює Полтавський краєзнавчий музей, який розміщений у будівлі колишнього Губернського земства, зведеній у 1903 році. Будівлю прикрашає український орнамент, добре збереглися її фасади та внутрішнє оздоблення. Музейна колекція є найбільшою в області.

Полтавський краєзнавчий музей. Фото: findway

Також працює Музей історії Полтавської битви. Він присвячений подіям, які мали велике значення для України та гетьмана Івана Мазепи. Саме після цієї битви гетьман підтримав шведського короля, а не російського царя Петра I.

Музей історії Полтавської битви. Фото: wikipedia

У центрі міста ще розташований Корпусний сад. Він має чітку симетричну форму та вважається зразком садово-паркового мистецтва. Парк заклали до 200-річчя Полтавської битви.

Корпусний сад. Фото: wikipedia

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про місто Кропивницький. Це місто було названо на честь відомого актора.