Йому вже понад 2500 років: історія та архітектура найстарішого міста України, де була Київська Русь

На узбережжі Чорного моря стоїть місто Білгород-Дністровський, яке пережило понад 2500 років історії і змінило безліч назв. Його заснували ще до нашої єри, а сьогодні воно зберігає сліди стародавніх цивілізацій, про які мало хто знає.

Колись на території найстарішого міста України існувала фінікійська колонія. Коротко про його історію та архітектуру написав "Телеграф".

Від Офіусси до Білгорода-Дністровського: таємниці найстарішого міста України

Як раніше називалось місто

Місто було засноване у VII столітті до н. е. фінікійцями під назвою Офіусса. Приблизно за 500 років його заселили греки і назвали Тіра, назва якої збереглася і за римлян через кілька століть.

Близько 1500 років до нашої єри слов’янське плем’я антів називало поселення Туріс. У IX-X століттях тиверці та уличі називали місто Білгород, а візантійці — Левкополь, що означає "Біле місто".

У XIII столітті генуезці називали його Монкастро. Близько 500 років до н. е., коли місто входило до Молдавського князівства, його називали Четатя-Албе, тобто "Біла фортеця".

У 1484 році Османська імперія захопила місто і фортецю на понад 300 років, давши назву Аккерман, що означає "Білий камінь". Через майже 330 років місто відійшло до Російської імперії, залишивши назву Аккерман.

У 1918 році місто разом із Бессарабією стало частиною Румунії під назвою Четатя-Албе. У 1940 році Бессарабія і місто увійшли до складу СРСР, знову як Аккерман. Через 4 роки за наказом Сталіна місто перейменували на Білгород-Дністровський, щоб відрізняти від російського Бєлгорода.

Архітектура міста

Головна архітектурна пам’ятка міста — Білгород-Дністровська фортеця. Її збудували в XIII–XV століттях як оборонну споруду. Фортеця добре збереглася і є однією з найбільших у Україні.

Білгород-Дністровськa фортеця. Фото: Wikipedia

Історичний центр міста прикрашений старовинними будівлями XIX–XX століть. Тут можна побачити будинки з арками, балконами та фасадами, які нагадують про часи Османської імперії та Румунії.

Мінарет. Фото: Wikipedia

Олександрівські Казарми. Фото: Landmarks

У місті також є кілька церков і храмів різних епох. Вони виконані в різних стилях, зокрема в бароковому та неокласичному, і відображають культурне різноманіття Білгорода-Дністровського.

Церква Святого Миколая. Фото: Wikipedia

Храм Святого Іоанна. Фото: Wikipedia

Свято-Вознесенський собор. Фото: Wikipedia

Вірменська церква Успіння Пречистої Богородиці. Фото: Wikipedia

Сарматська гробниця. Фото: Landmarks

