Це стосується тисяч українців: до вас можуть прийти додому та спитати про доходи

До частини українців з березня по червень 2026 року можуть прийти та запитати про гроші — в Україні триває перше обстеження доходів та умов життя за європейською методикою EU-SILC.

Про це попередив Держстат. Загалом обстеження — частина великого поновлення досліджень, які не проводились чотири роки.

Хто і до кого приходитиме

Прийдуть не до всіх — з-поміж українських родин обрали понад 18 тисяч домогосподарств у 22 регіонах включно з Києвом. Там де тривають бойові дії та на тимчасово окупованих територіях обстеження не проводиться. Важливо: відібрані родини не можуть замінити іншими — саме їхні відповіді вплинуть на результати.

До людей прийде фахівець з інтерв'ювання, він має показувати службове посвідчення та посвідчення особи. Це відбувається, якщо адреса потрапила до вибірки.

Чи це обов’язково

Участь — добровільна. Проте в Держстаті наголошують — дані потрібні для формування політики держави для подолання бідності, підвищення рівня життя та посилення соціального захисту.

Як відбувається опитування

Опитування можна пройти трьома способами: надати інформацію фахівцю під час візиту, телефоном в інший час чи заповнити самостійно анкету на сайті Держстатистики.

Що питатимуть під час візиту чи в анкеті?

В анкетах є запитання щодо статі, дат народження, сімейного стану, країни народження, громадянства, заяйнятості, досвіду роботи, освіти, здоров'я, якості життя членів домогосподарства, щодо житла, доходів, матеріального становища, сільськогосподарської діяльності домогосподарств тощо.

Чи безпечно повідомляти дані

Інформація — конфіденційна та за порушення працівники органів державної статистики несуть відповідальність. Ці дані "не можуть вимагатися чи бути переданими правоохоронним, державним органам, органам місцевого самоврядування, іншим юридичним особам, об’єднанням громадян, посадовим та іншим особам", — йдеться на сайті Держстату. Результати, з якими працюватимуть фахівці, публікують лише у зведеному вигляді.

Дослідження за стандартами ЄС

Обстеження доходів і умов життя (EU-SILC) в Україні проводитимуть за методологією Євростату. Саме ці стандарти використовують у країнах ЄС для оцінки рівня життя населення. Запровадження такого підходу є важливим кроком для України на шляху до євроінтеграції. У майбутньому таке дослідження планують проводити щороку, що дасть змогу відстежувати зміни в доходах і умовах життя українців у динаміці.

Які ще дослідження проведуть у 2026 році

Окрім EU-SILC, в Україні заплановано ще кілька масштабних обстежень:

обстеження робочої сили — триватиме з січня до грудня і охоплюватиме питання зайнятості та безробіття

— триватиме з січня до грудня і охоплюватиме питання зайнятості та безробіття обстеження сільськогосподарської діяльності населення — з травня до грудня, переважно у сільській місцевості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мобільні оператори знову підняли тарифи. Київстар, Vodafone та lifecell контролюють понад 97% ринку.