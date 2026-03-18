Нові правила для мобілізованих і контрактників: у Раді пропонують змінити терміни відправки на фронт

В Україні можуть запровадити особливий період для військових

Верховній Раді пропонують внести зміни до закону про військову службу, які стосуються участі новобранців у бойових діях. Закон хочуть доповнити окремою нормою про обмеження участі військових у боях одразу після навчання.

Що потрібно знати:

Новобранців можуть не залучати до боїв протягом 3 місяців після навчання

Обмеження стосуються мобілізованих, контрактників і офіцерів

Ініціатива має зменшити втрати

Законопроєкт подав нардеп Сергій Гривко. Наразі його скерували на розгляд комітету. "Телеграф" розібрався, які нововведення пропонують в законопроєкті. Пропонується встановити "період адаптації" у новій статті до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Згідно з проєктом, військовослужбовців не залучатимуть до безпосередніх бойових дій протягом трьох місяців після завершення базової підготовки чи після випуску з військових вишів (для офіцерів).

Скріншот картки законопроєкту

Обмеження пропонують поширити на мобілізованих, контрактників, офіцерів. Ці три місяці їх забороняється:

включати до бойових наказів,

залучати до бойових задач,

направляти у зону безпосереднього контакту з противником — із застосуванням засобів ближнього бою.

Якщо закон ухвалять, нові військовослужбовці після навчання спочатку проходитимуть службу без участі у боях, отримають досвід в безпечних умовах, а лише потім можуть бути залучені до виконання бойових завдань. "Найбільший ризик втрат спостерігається у перші тижні після прибуття військовослужбовця на фронт, коли він ще не адаптований до бойового стресу, не знає особливостей позицій та не інтегрований у підрозділ", — йдеться у пояснювальній записці.

Раніше той самий нардеп пропонував змінити законодавство у питання мобілізації. Як писав "Телеграф" — обов'язки представників ТЦК прописувались чіткіше, як і відповідальність за відмову від повістки.