Нові правила для мобілізованих і контрактників: у Раді пропонують змінити терміни відправки на фронт
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В Україні можуть запровадити особливий період для військових
Верховній Раді пропонують внести зміни до закону про військову службу, які стосуються участі новобранців у бойових діях. Закон хочуть доповнити окремою нормою про обмеження участі військових у боях одразу після навчання.
Що потрібно знати:
- Новобранців можуть не залучати до боїв протягом 3 місяців після навчання
- Обмеження стосуються мобілізованих, контрактників і офіцерів
- Ініціатива має зменшити втрати
Законопроєкт подав нардеп Сергій Гривко. Наразі його скерували на розгляд комітету. "Телеграф" розібрався, які нововведення пропонують в законопроєкті. Пропонується встановити "період адаптації" у новій статті до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Згідно з проєктом, військовослужбовців не залучатимуть до безпосередніх бойових дій протягом трьох місяців після завершення базової підготовки чи після випуску з військових вишів (для офіцерів).
Обмеження пропонують поширити на мобілізованих, контрактників, офіцерів. Ці три місяці їх забороняється:
- включати до бойових наказів,
- залучати до бойових задач,
- направляти у зону безпосереднього контакту з противником — із застосуванням засобів ближнього бою.
Якщо закон ухвалять, нові військовослужбовці після навчання спочатку проходитимуть службу без участі у боях, отримають досвід в безпечних умовах, а лише потім можуть бути залучені до виконання бойових завдань. "Найбільший ризик втрат спостерігається у перші тижні після прибуття військовослужбовця на фронт, коли він ще не адаптований до бойового стресу, не знає особливостей позицій та не інтегрований у підрозділ", — йдеться у пояснювальній записці.
Раніше той самий нардеп пропонував змінити законодавство у питання мобілізації. Як писав "Телеграф" — обов'язки представників ТЦК прописувались чіткіше, як і відповідальність за відмову від повістки.