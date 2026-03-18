Перемога майже 100%: українці жартують про вибори в КНДР

Реальної політичної конкуренції в країні немає

В Північній Кореї на виборах переміг Кім Чен Ин із 99,93% голосів при явці у 99,99% виборців. Ця політична новина викликала не тільки обговорення через систему безальтернативних виборів, а й через побоювання за долю тих 0,07% виборців, які голосувати проти. Українці вже почали жартувати на цю тему.

Зауважимо, в Північній Кореї кожен округ найчастіше має одного кандидата, його затверджує держава та підтримує владна Трудова партія Кореї, тож опозиції як такої не існує.

Відмовитись від кандидата можна лише умовно — це окрема процедура, де стає відома особистість того, хто відмовився, а його пізніше можуть піддати перевірці.

Тож, вочевидь, ці 0,07% потрібні аби створити ілюзію демократії в країні. При цьому реального шансу виникнути в неї немає, а КНДР лишається з жорсткою вертикаллю влади.

У КНДР також діє "диктатура народної демократії", владу вже десятиліттями тримає одна родина. Ця династія бере початок від засновника КНДР Кім Ір Сена, чию справу продовжив його син Кім Чен Ір, а згодом — онук і теперішній лідер Кім Чен Ин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що останнім часом у публічному просторі дедалі частіше з'являється донька лідера, Кім Чжу Е. Аналітики припускають, що її готують до майбутньої передачі влади. Наразі вона очолила ракетні сили КНДР.