Колись збирала Палац "Україна", тепер — донатить на вбивць: путіністка Аллегрова опинилася в ізоляції

Росіянка погрожувала ядерним ударом зі сцени Кремля

Ірина Аллегрова — одна з найвідоміших зірок пострадянської естради, яка з гучної сцени 90-х і нульових перетворилася на токсичний символ російського шоубізнесу під час великої війни. Раніше вона часто давала концерти в Україні і мала тут своїх прихильників.

Зараз росіянка відійшла від активної діяльності, але активно підтримує війну. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо Ірину Аллегрову зараз і як виглядає 74-річна пропагандистка зараз.

Хто вона і чому була популярною

Аллегрова народилася 1952 року в Ростові-на-Дону. Кар’єру починала ще у 70-х, але справжній прорив стався у 90-х після виходу сольних хітів. Саме тоді за нею закріпилося прізвисько "імператриця" — завдяки образу та пісні, яку вона співала.

Її треки "Угонщица", "Императрица", "Странник" крутили буквально всюди — від телевізора до маршруток. Вона стабільно збирала стадіони і була однією з найвідоміших поп-виконавиць у російському шоубізнесі 90–2000-х. Вона приїздила з концертами до України і неодноразово збирала палац "Україна".

Що каже Аллегрова про війну в Україні

Аллегрова відкрито підтримує путінський режим. Навіть попри те, що вона рідко з'являється на публіці і здебільшого свою старість проводить вдома, вона продовжує толерувати кремлівський режим і навіть фінансово допомагає армії країни-агресорки.

Зокрема, у 2022 році Аллегрова присвятила російським окупантам пісню. Вона мала назву "Повертайтеся додому, хлопчики" і в ній загарбників співачка назвала "переможцями" та "героями".

Проте коли розпочалося повномасштабне вторгнення, співачка нічого не говорила про війну і зайняла мовчазну позицію. Однак вже за кілька місяців вона стала телефонувати до головних пропагандистів Кремля Симоньян і Соловйову, щоб довести свою любов до РФ.

У лютому 2023 року Ірина Аллегрова з’явилася на сцені Кремля під час концерту до 100-річчя цивільної авіації. Вона була вдягнена у камзолі і виконала свою давню пісню "Моя сім’я", однак суттєво змінила її зміст. Замість слова "сім’я" пролунало "моя країна", а сам номер перетворився на відверто пропагандистський і навіть пролунав натяк на застосування ядерної зброї : "Стане через мить порожньою золою той, хто порушить спокій моєї країни", "Є моя країна: усе інше – бувальщина, усе інше – маячня. Все – наживне, все – мотлох".

Де зараз Ірина Аллегрова

Останні роки Аллегрова веде максимально закритий спосіб життя. За даними ЗМІ, більшість часу вона проводить у заміському будинку і практично не гастролює і не виходить з дому.

На сцені з’являється рідко — здебільшого на "збірних" концертах або великих фестивалях. Наприклад, у 2024 році вона засвітилася на "Новій хвилі" в Казані.

Її зовнішність також стала темою обговорень. Фанати відзначають, що співачка суттєво змінилася, виглядає старшою і майже не з’являється без ретельно відретушованих фото.

Час від часу ім’я Ірина Аллегрова знову спливає в інформаційному просторі — але вже не через творчість. Так, на початку 2026 року стало відомо, що співачка через суд домоглася компенсації у розмірі 1,3 мільйона рублів від жителя Москви. Інцидент стався ще навесні 2024-го — чоловік врізався в припаркований автомобіль Kia, який був оформлений на артистку. На момент ДТП Аллегрової в машині не було, однак суд визнав водія винним і зобов’язав його відшкодувати завдані збитки.

