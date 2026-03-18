"Буде тільки гірше": москвичі без інтернету готуються бунтувати, Путін вже боїться (відео)

У столиці Росії зростає невдоволення режимом Путіна. Останні дії влади, пов’язані з блокуванням мережі та уповільненням сервісів, підвищили градус протестних настроїв серед москвичів, які тепер навіть замислюються виходити на вулиці.

"Телеграф" розповідає про те, що зараз відбувається в Москві, посилаючись на слова самих росіян.

Що зараз відбувається в Москві та Росії

Кремль посилює кампанію цензури та обмежень інтернету у Росії. Протягом останнього тижня Москва практично сидить без мобільного інтернету. Раніше подібні обмеження вводилися лише в регіонах і пояснювалися захистом від повітряних атак, проте тепер хвиля блокувань накрила і найпривілейованіший регіон, який звик не помічати наслідки війни проти України.

Довідка:

11 березня ВВС писала, що мобільний інтернет у центральних районах Москви не працює вже майже тиждень. "Оператори заявляють, що від них нічого не залежить. Влада не називає термінів, коли перебої закінчаться, пояснюючи це турботою про безпеку"

12 березня мобільний зв’язок та інтернет у будівлі Думи було обмежено вже протягом декількох днів. Чиновники перейшли на провідну телефонію. Речник Державної думи В’ячеслав Володін також пояснював ці проблеми питаннями "державної безпеки".

Російська влада також продовжує сигналізувати про свої наміри і надалі обмежувати Telegram. Вже зараз, як пише DW, месенджер практично перестав працювати навіть за використання VPN у будь-яких варіантах — мобільної, десктопної та веб-версії.

Російські ЗМІ пишуть, що за останній тиждень Telegram заблокував понад 752 тис. каналів та груп. Також росіяни припускають, що месенджер може бути повністю заблокований вже в березні-квітні.

На тлі відключень мобільного інтернету в Росії почали обмежувати швидкість домашнього інтернету. За даними сайту "Настоящее время" великий провайдер "Дом.ру" тестує уповільнення швидкості та відмову від безлімітного трафіку в трьох великих містах — Єкатеринбурзі, Петербурзі та Самарі.

Цифрова ізоляція — погляд зсередини

Серед москвичів останні закручування гайок стали найобговорюванішою темою в мережі. Градус обурення настільки великий, що нові гнівні коментарі від різних користувачів з’являються майже щохвилини.

Реакції

Айтішник Святослав Гусєв, який виїхав з РФ, у соцмережі Threads вирішив поцікавитися у жителів столиці, як вони реагують на те, що відбувається. Відповіді не змусили на себе чекати:

Все чудово! Купив пейджер, почав виписувати журнал "Крестьянка", дістав із скрині дисковий телефон

У сенсі як? Інтернет відключають, глобальні бренди пішли, ціни зростають, а якості немає

Я живу, дуже сумне відчуття. Інтернета мало, де працює..ціни зростають ніби щодня

Все навіть гірше, ніж у новинах

Терпіння лопається. Росіяни готують бунт?

Ситуація з блокуваннями інтернету та сервісів уперше за довгий час порушила тему протестів серед росіян. Як пише "Агентство", у TikTok вже з’явилися десятки роликів із закликом вийти на вулицю 29 березня.

Колишній голова штабу Бориса Надєждіна Дмитро Кисієв анонсував мітинги проти блокувань інтернету

Тоді ж свої акції має намір провести раніше невідоме об’єднання "Алый лебедь", чий логотип опинився на кількох роликах (через дві години після розмови з "Агентством" один із представників "Алого лебедя" надіслав голосове повідомлення про свій вихід з проєкта, яке закінчив словами: "Слава России, слава Путину, Z, СВО, я только за Путина").

Відео із закликом виходити на вулицю 29 березня почали з’являтися щонайменше з 14 березня

Знайдені "Агентством" ролики зібрали від 100 до 60 тисяч переглядів

Путін боїться — МВС вже напоготові

Масштаб невдоволення поки що оцінити достовірно неможливо через можливу появу фейків разом із основним потоком обурення. Однак те, що ситуація виглядає серйозно, схоже, вже почали помічати у Кремлі. Видання "ЁЖ", посилаючись на джерела каналу "Досьє. Секретний контур", пише, що силовикам нібито дана установка на "нульову толерантність" до будь-яких спроб розкачати вулицю на захист Telegram.

"Встановлення зверху однозначне — будь-які спроби організувати мітинги або навіть локальні пікети повинні припинятися жорстко і "душитися в зародку", — йдеться у пості.

Також у мережі вже почали з’являтися чутки про підвищення активності правоохоронців у Москві. Мовляв, на в’їздах та виїздах із міста встановлено блок-пости.

"Всі виїзди/в’їзди в ментах з автоматами. Буде мітинг?", — задається питанням один з користувачів.

