"Буде тільки гірше": москвичі без інтернету готуються бунтувати, Путін вже боїться (відео)
Серед москвичів останні закручування гайок стали найобговорюванішою темою
У столиці Росії зростає невдоволення режимом Путіна. Останні дії влади, пов’язані з блокуванням мережі та уповільненням сервісів, підвищили градус протестних настроїв серед москвичів, які тепер навіть замислюються виходити на вулиці.
"Телеграф" розповідає про те, що зараз відбувається в Москві, посилаючись на слова самих росіян.
Що зараз відбувається в Москві та Росії
Кремль посилює кампанію цензури та обмежень інтернету у Росії. Протягом останнього тижня Москва практично сидить без мобільного інтернету. Раніше подібні обмеження вводилися лише в регіонах і пояснювалися захистом від повітряних атак, проте тепер хвиля блокувань накрила і найпривілейованіший регіон, який звик не помічати наслідки війни проти України.
Довідка:
- 11 березня ВВС писала, що мобільний інтернет у центральних районах Москви не працює вже майже тиждень. "Оператори заявляють, що від них нічого не залежить. Влада не називає термінів, коли перебої закінчаться, пояснюючи це турботою про безпеку"
- 12 березня мобільний зв’язок та інтернет у будівлі Думи було обмежено вже протягом декількох днів. Чиновники перейшли на провідну телефонію. Речник Державної думи В’ячеслав Володін також пояснював ці проблеми питаннями "державної безпеки".
- Російська влада також продовжує сигналізувати про свої наміри і надалі обмежувати Telegram. Вже зараз, як пише DW, месенджер практично перестав працювати навіть за використання VPN у будь-яких варіантах — мобільної, десктопної та веб-версії.
- Російські ЗМІ пишуть, що за останній тиждень Telegram заблокував понад 752 тис. каналів та груп. Також росіяни припускають, що месенджер може бути повністю заблокований вже в березні-квітні.
- На тлі відключень мобільного інтернету в Росії почали обмежувати швидкість домашнього інтернету. За даними сайту "Настоящее время" великий провайдер "Дом.ру" тестує уповільнення швидкості та відмову від безлімітного трафіку в трьох великих містах — Єкатеринбурзі, Петербурзі та Самарі.
Цифрова ізоляція — погляд зсередини
Серед москвичів останні закручування гайок стали найобговорюванішою темою в мережі. Градус обурення настільки великий, що нові гнівні коментарі від різних користувачів з’являються майже щохвилини.
Реакції
Айтішник Святослав Гусєв, який виїхав з РФ, у соцмережі Threads вирішив поцікавитися у жителів столиці, як вони реагують на те, що відбувається. Відповіді не змусили на себе чекати:
- Все чудово! Купив пейджер, почав виписувати журнал "Крестьянка", дістав із скрині дисковий телефон
- У сенсі як? Інтернет відключають, глобальні бренди пішли, ціни зростають, а якості немає
- Я живу, дуже сумне відчуття. Інтернета мало, де працює..ціни зростають ніби щодня
- Все навіть гірше, ніж у новинах
Терпіння лопається. Росіяни готують бунт?
Ситуація з блокуваннями інтернету та сервісів уперше за довгий час порушила тему протестів серед росіян. Як пише "Агентство", у TikTok вже з’явилися десятки роликів із закликом вийти на вулицю 29 березня.
- Колишній голова штабу Бориса Надєждіна Дмитро Кисієв анонсував мітинги проти блокувань інтернету
- Тоді ж свої акції має намір провести раніше невідоме об’єднання "Алый лебедь", чий логотип опинився на кількох роликах (через дві години після розмови з "Агентством" один із представників "Алого лебедя" надіслав голосове повідомлення про свій вихід з проєкта, яке закінчив словами: "Слава России, слава Путину, Z, СВО, я только за Путина").
- Відео із закликом виходити на вулицю 29 березня почали з’являтися щонайменше з 14 березня
- Знайдені "Агентством" ролики зібрали від 100 до 60 тисяч переглядів
Путін боїться — МВС вже напоготові
Масштаб невдоволення поки що оцінити достовірно неможливо через можливу появу фейків разом із основним потоком обурення. Однак те, що ситуація виглядає серйозно, схоже, вже почали помічати у Кремлі. Видання "ЁЖ", посилаючись на джерела каналу "Досьє. Секретний контур", пише, що силовикам нібито дана установка на "нульову толерантність" до будь-яких спроб розкачати вулицю на захист Telegram.
"Встановлення зверху однозначне — будь-які спроби організувати мітинги або навіть локальні пікети повинні припинятися жорстко і "душитися в зародку", — йдеться у пості.
Також у мережі вже почали з’являтися чутки про підвищення активності правоохоронців у Москві. Мовляв, на в’їздах та виїздах із міста встановлено блок-пости.
"Всі виїзди/в’їзди в ментах з автоматами. Буде мітинг?", — задається питанням один з користувачів.
