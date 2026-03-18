Легенда "Динамо" залишився на другий рік у школі заради футболу (відео)

Доля Шовковського могла скластися інакше

Олександр Шовковський, радник президента "Динамо" Ігоря Суркіса, ексголкіпер і колишній головний тренер Біло-Синіх два роки поспіль навчався у четвертому класі. Це не було пов’язано з успішністю.

Про це розповів сам Шовковський в інтерв’ю Денису Бойку. Річ у тім, що Олександр у дитинстві дуже хотів потрапити до спеціалізованого класу з футболу на "Оболоні", через що батькам майбутньої легенди "Динамо" довелося робити важкий вибір.

У футбольний клас "Динамо" набирали групу з дітей, які закінчили третій клас. На той момент Шовковський закінчив навчання у четвертому класі. Хлопчик наполягав, що хоче саме до цієї футбольної школи, і батьки дозволили йому піти у 3-ій клас другий рік поспіль. До слова, Олександр став школярем у 6 років, а тому не порушував вікових обмежень у футбольній секції.

Я так благав своїх батьків, щоб вони зробили все можливе, щоб залишити мене в четвертому класі. Мати була проти, вона не знала, як правильно це зробити, і пішла розмовляти з директором школи. Директора школи не було, а був заступником директора з навчального виховання. І вона сказала, маючи за плечима, я так розумію, великий досвід: "Я б на вашому місці не вагалася. Зробіть так, як хоче він. Можливо, це буде сенс його життя в майбутньому". Це були ключові слова, які переконали моїх батьків. І батьки вирішили, ну буде як буде. Я залишився на другий рік, не маючи жодних поганих оцінок у своєму табелі. Я залишився на другий рік виключно для того, щоб потрапити до цього спеціалізованого класу. Олександр Шовковський

