Росія готує новий масований удар по Україні. Скільки зазвичай обстрілів у січні та що змінилося

Ціллю ворога може стати не тільки Київ

Російські агресори готують новий масований удар по Україні. Він може відрізнятися від попередніх. Зазначимо, Росія активно б'є по енергетичній інфраструктурі в морози, зокрема удар по столиці залишив без тепла та електроенергії десятки тисяч людей.

Що потрібно знати:

Моніторингові канали прогнозують удар на вихідних або на початку тижня через посилення морозів

Ймовірний двоетапний сценарій

Росія знову націлиться на енергетичну інфраструктуру під час холодів

З початку повномасштабного вторгнення Росія змінила знаряддя ударів в січні — ракет було більше

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що розвідка надала інформацію про підготовку до нового удару. Він акцентує, що це дискредитує дипломатичні розмови: "Розвідка дає інформацію про це, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери зрозуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів. Треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб до нових масованих нападів росіяни не готувалися, а до закінчення війни".

Моніторингові канали наголошують — Росія може завдати удару ближче до вихідних або ж на початку наступного тижня, адже в Україну знову повертаються суттєві морози. Згідно з прогнозами моніторингів, атака може бути двоетапною та розтягнутися на кілька днів.

Першим етапом називають удар по Києву, другим — по великих енергетичних та газових об'єктах в західних областях країни. Зазначимо, нещодавно Росія вперше вдарила по об'єкту нафтопроводу "Дружба".

Зазначається також, що Росія може бити вже знайомими українцям засобами ураження — балістикою "Іскандер-М", С-300/400, ракетами Х-22, крилатими "Іскандер-К" та Х-59/69, Кинджалами та дронами-камікадзе. Для далекобійних ударів можуть застосувати ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Калібри, ракети 9М729 з "Іскандер-М" зі збільшеною дальністю та дрони-камікадзе. Останні зараз мають більші можливості для протидії РЕБ, зокрема через використання терміналів "Старлінк".

Скільки масованих ударів було з початку 2026 року

Щоночі Росія завдає ударів по Україні, здебільшого дронами. Але кілька разів на місяць застосовує велику кількість ракет. Зокрема, в січні вже були чотири масовані атаки, під час однієї з яких росіяни занурили у блекаут столицю України.

Атака в ніч на 9 січня

Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури здебільшого на Київщині. Це були понад 240 дронів різни типів та 36 ракет наземного та морського базування. Проти Львова в цей день використали ракету "Орєшнік/Кедр".

Атака в ніч на 13 січня

Росіяни вдарили балістикою Іскандер-М/С-300 по інфраструктурі, загалом 18 ракет та сотнями ударних безпілотників. Цілились в Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську та Київську області.

Атака у ніч на 20 січня

Росіяни використали протикорабельну ракету "Циркон", 18 балістичних, 15 крилатих ракет та понад три сотні дронів. Цілили здебільшого по Київщині.

Атака у ніч на 24 січня

Російські війська вдарили двома ракетами "Циркон", 12 крилатими Х-22/Х-32, шістьма балістичними Іскандер-М/С-300, однією авіаракетою Х-59/69 та дронами. Під час цієї атаки вперше за довгий час були використані ракети Х-22/Х-32.

Росія щосічня б'є по Україні

Кожну зиму за час повномасштабного вторгнення Росія намагається активно знищити енергосистему України. У 2023, 2024 та 2025 роках вони діяли за аналогічною схемою — удар перед Новим роком та кілька ударів після. Проте порівняти наслідки не можна — у 2026 році вони значно гірші, адже всі роки до цього по генеруючих потужностях цілили дрони та ракети росіян, а відновити повноцінно їх не вдавалось через повторні удари.

Зазначимо, що за спостереженнями — удари Росії змінились. Агресор використовує менше ракет та більше ударних дронів.

Вклика кількість ракет, які росія застосовувала на початку повномасштабного вторгнення / Слово і діло

В 2023 році РФ двічі комбіновано вдарила по Україні в січні — 14 та 26. 14 січня РФ вперше використала С-400 для ударів по Києву з Брянської області. Та били по всій країні — саме під час цієї атаки, агресор вдарив ракетою Х-22 по багатоповерхівці в Дніпрі, зруйнувавши цілий під'їзд. Тоді було випущено 38 ракет. Під час обстрілу 26 січня РФ атакувала 56 ракетами. Кинджалами РФ вдарила по Києву та Запоріжжю. В останньому місті вдарила повторно по рятувальниках.

У 2024 році росіяни масовано били по Україні 2, 8, 13, 23 січня. 2 січня росіяни застосували 99 ракет та 35 дронів. Тоді вдарили по Києву та Харкові. Загинули та постраждали десятки людей.

Руйнування в Києві після атаки 2 січня 2024 року/ ДСНС

8 січня Росія, серед іншого, вдарила по об'єкту інфраструктури на Хмельниччині. Під час обстрілу України використали 51 ракету та 8 "шахедів". В обстрілі 13 січня 2024 року відзначилась велика кількість "Кинджалів", а загалом було близько 30 ракет та три дрони-шахеди. Під час удару 23 січня застосували 41 ракету.

У 2025 році січень можна умовно назвати одним зі спокійних місяців. За даними Повітряних сил, масована комбінована атака була 15 січня. Тоді застосували 117 повітряних цілей, з яких 74 — ударні дрони або імітатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку експертів, Росія чекає саме морозів, щоб завдавати максимально сильних ударів. Що ж до енергетичного перемир'я, то його агресор планує використати для накопичення ракет для удару, адже їх запас може бути вичерпаний.