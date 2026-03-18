Ви не вимовите це слово без сміху, а його значення вас здивує: як воно звучить

Це слово повеселить ваших друзів

Українська мова переповнена колоритними та непересічними виразами. Одним із таких перлів є слово здибанка, яке поки що рідко трапляється у розмовах, хоча однозначно варте місця у вашому словниковому запасі.

"Телеграф" розповість, що насправді ховається за цим терміном та як інтегрувати його у своє спілкування. Попри засилля запозичень та сучасного жаргону, саме такі соковиті автентичні слова роблять нашу мову живою та неповторною.

Здибанка — це синонім до слів "зустріч" або "побачення". Найчастіше його використовують у розмовному стилі, коли йдеться про неформальне рандеву з приємною людиною: близьким другом, приятелькою чи об’єктом симпатії. Слово має дуже щире й домашнє забарвлення, тому ідеально пасує для молодіжних тусовок чи затишних посиденьок.

Приклади вживання:

"Маю ввечері здибанку з коханою, тож буду пізно, не чекайте".

з коханою, тож буду пізно, не чекайте". "Сто років не спілкувалися наживо — гайда організуємо здибанку в суботу?"

Використання цього слова дозволяє уникнути зайвого офіціозу та додає бесіді особливого настрою. Якщо ви прагнете спілкуватися солов’їною вишукано та атмосферно — сміливо впроваджуйте подібні мовні скарби.

