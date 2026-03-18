Квиток за 0 грн: в якому місті не планують повертати оплату за проїзд навіть після війни

Місто платить мільярди за безкоштовний транспорт

Автобуси, трамваї, тролейбуси та метро Харкова можуть стати безкоштовними назавжди. Таку ідею вже висловлював міський голова Ігор Терехов.

Така соціальна фішка працює в Харкові майже чотири роки — з травня 2022. Важливо зауважити — не увесь транспорт міста безкоштовний, а тільки той, який підпорядковується міській владі.

Достеменно відомо, що протягом 2026 року змін політики харківського очільника чекати не варто — проїзд у метро, міськелектротранспорті та комунальних автобусах залишаться безоплатними. "Є приклади, коли в розвинутих містах Європейського Союзу є безплатний проїзд для містян. І я маю таку мрію та надію, що навіть після закінчення війни ми будемо так робити", — казав Терехов.

Відповіль міськради Харкова на запит "Телеграф" про безкоштовний проїзд

Коштує це місту чимало — близько 2 млрд грн на рік — майже десятина від бюджету громади. Та його планують зберегти і після війни, адже у місті живе понад 200 тисяч ВПО, для яких це стало б додатковим тягарем.

Наскільки безкоштовний проїзд — тягар для Харкова

Наразі балансувати бюджет вдається, проте вже залучали позику та грошову допомогу грантами, здебільшого на зарплати працівникам депо. Критики ініціативи наголошують — рішення дійсно допомагає містянам, проте під час війни є надлишковим навантаженням на бюджет. Зокрема, співзасновник Харківського антикорупційного центру, депутат міськради та чинний військовослужбовець Ігор Черняк висловлював ідею залучити благодійні фонди або можливість донацій через державну платформу United 24. "Насправді, навіть якщо 10-20% відсотків пасажирів будуть сплачувати "донати" за проїзд – то це сотні тисяч гривень – щоденно, і десятки мільйонів – щомісячно", — казав Черняк.

