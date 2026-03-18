Через росіян "Інтерсіті" тепер не ходять до Харкова. Ексміністр назвав 4 цілі ворога

Планується, що курсування "Інтерсіті" до міста буде відновлено до кінця березня

Пряме швидкісне сполучення Харкова з Києвом тимчасово скасоване, поїзди "Інтерсіті" не доїжджають до Харкова, а лише до Полтави. Експерт із питань транспорту, колишній міністр транспорту України Василь Шевченко пояснив "Телеграфу" причини та цілі ворога, який б'є по залізниці.

За його словами, залізничні лінії, які проходять прикордонням Чернігівщини, Сумщини, Харківщини дуже небезпечні. Є ділянки, де поїзди їдуть на відстані до 10 км від російського кордону.

Ворог активно атакує безпілотниками. Росіяни весь час вдосконалюють свої дрони, збільшуючи можливості для атак, розповів ексміністр.

Василь Шевченко

Зупинка пасажирських перевезень — не головна мета Росії

На думку Шевченка, мета Росії не в тому, щоб перервати пасажирське сполучення. Головна мета ворога — відрізати промислові райони сходу і центру.

Тому що промисловий центр продовжує щось виробляти, тобто час від часу заводи феросплавів запускаються на сонячних панелях на 15-20%. Вони руду возять. Ну і треба (Росії, — ред.) станції розбити, — пояснив Шевченко

Він додав, що якщо, наприклад, з Сум на Харків пасажирська лінія, то на Дніпро, до прикладу, — це вже промислові магістральні лінії. Росія може намагатися створити паніку та зупинити пасажирський склад для того, щоб унеможливити рух вантажного. Зокрема ворог може спробувати створити якусь проблему, пов'язану з електроенергією, яка не дасть можливості здійснювати рух.

Для чого ворог завдає ударів по залізниці — він має 4 цілі

Завдаючи ударів по залізниці, Росія переслідує чотири головні цілі. За словами Шевченка, ворог намагається посіяти паніку серед населення, завдати шкоди інфраструктурі, обмежити рух військових, а також обмежити експорт.

Проблем з тим, щоб дістатися до Харкова, не буде

Експерт із питань транспорту пояснив, що "Укрзалізниця" довозить пасажирів до безпечної точки поїздом, а далі, до Харкова, везе автобусом. Тому пасажирам не варто хвилюватися, що вони не зможуть доїхати до обласного центру.

Раніше "Телеграф" розповідав, на що можуть розраховувати пасажири, які постраждали від російських ударів по поїздах. Ворог все частіше б'є по транспорту.