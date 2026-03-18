Тепер приховують навіть ікони: цікава деталь знайшлася на фото з затримання в Україні

Чому так роблять та кого стосується

Нова справа НАБУ привернула увагу українців не тільки корупційною складовою. На оперативному фото розмили не тільки обличчя учасників справи, а й ікону.

Йдеться про викриття посадовиці з Сумщини на хабарі у 2 млн гривень. Її затримали після передачі понад половини суми. Зауважимо, обличчя підозрюваних розмивають та приховують до винесення офіційного вироку, проте чим завинила ікона — невідомо.

Знімок НАБУ з розмитим обличчям ікони

Цікаво, що це не перший випадок використання приховування особи там, де здавалось би воно не доречне. Наприклад, розмивали морди тварин — так робила СБУ під час обшуків на одному з об'єктів УПЦ Московського патріархату. Чорного кота жартома називали таємним агентом.

Чорному коту заблюрили писок/ Джерело: СБУ

Зауважимо, блюр (розмиття) на обличчях використовується тільки до рішення суду, щоб захистити особу людини, якщо вона виявиться невинною. Після винесення вироку фото розмивати не потрібно, якщо не йдеться про неповнолітніх. Також розмиттям в ЗМІ можуть приховувати занадто детальні фото місця злочину.

На оперативних фото та відео часто фігурують цікаві деталі, наприклад коти, яких іноді спеціально знімають в рамках провадження. Деякі з них стають частиною масової культури у вигляді мемів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Нацполіція розмила на фото зображення собаки. Цей знімок став вірусним в соцмережі "Тредс".