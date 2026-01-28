Погода готує неприємний сюрприз: де в Україні очікуються крижані дощі

Негода може створити вісну ситуацію на дорогах

У найближчі кілька днів низка українських міст накриють крижані дощі. Погіршення погодних умов може призвести до утворення ожеледиці на дорогах.

Відповідний прогноз було опубліковано на погодному сайті Ventusky. Синоптики зазначають, що крижані "сюрпризи" погоди будуть 28, 29 та 30 січня.

Мешканцям міст, включених у прогноз, слід стежити за оновленнями погодних попереджень та дотримуватись запобіжних заходів, щоб уникнути травм та аварій.

28 січня

У середу крижаний дощ може пройти до 16 години у Харкові, Сумах та Полтаві.

Крижаний дощ у Харкові 28 січня. Скріншот: Ventusky

Крижаний дощ у Сумах 28 січня. Скріншот: Ventusky

Крижаний дощ у Полтаві 28 січня. Скріншот: Ventusky

До 22:00 опади досягнуть Черкас, Івано-Франківська та Чернівців, що створить додатковий ризик ожеледиці у вечірній час, коли на вулицях традиційно більше людей та транспорту.

Крижаний дощ у Черкасах 28 січня. Скріншот: Ventusky

Крижаний дощ у Івано-Франківську та Чернівцях 28 січня. Скріншот: Ventusky

29 січня

У другий день негода пошириться на Черкаси, Харків та Прикарпаття. У цей період підвищується ймовірність утворення крижаної кірки на дорогах та тротуарах. Це може ускладнити рух автомобілів та пішоходів.

Крижаний дощ у Черкасах 29 січня. Скріншот: Ventusky

Крижаний дощ у Харкові 29 січня. Скріншот: Ventusky

Крижаний дощ у Івано-Франківську 29 січня. Скріншот: Ventusky

30 січня

У п’ятницю, 30 січня, крижаний дощ очікується у Миколаєві, Кривому Розі та Дніпрі, завершуючи триденний період слизької погоди.

Крижаний дощ у Миколаєві 30 січня. Скріншот: Ventusky

Крижаний дощ у Кривому Розі 30 січня. Скріншот: Ventusky

Крижаний дощ у Дніпрі 30 січня. Скріншот: Ventusky

