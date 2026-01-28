Погода готує неприємний сюрприз: де в Україні очікуються крижані дощі
-
-
Негода може створити вісну ситуацію на дорогах
У найближчі кілька днів низка українських міст накриють крижані дощі. Погіршення погодних умов може призвести до утворення ожеледиці на дорогах.
Відповідний прогноз було опубліковано на погодному сайті Ventusky. Синоптики зазначають, що крижані "сюрпризи" погоди будуть 28, 29 та 30 січня.
Мешканцям міст, включених у прогноз, слід стежити за оновленнями погодних попереджень та дотримуватись запобіжних заходів, щоб уникнути травм та аварій.
28 січня
У середу крижаний дощ може пройти до 16 години у Харкові, Сумах та Полтаві.
До 22:00 опади досягнуть Черкас, Івано-Франківська та Чернівців, що створить додатковий ризик ожеледиці у вечірній час, коли на вулицях традиційно більше людей та транспорту.
29 січня
У другий день негода пошириться на Черкаси, Харків та Прикарпаття. У цей період підвищується ймовірність утворення крижаної кірки на дорогах та тротуарах. Це може ускладнити рух автомобілів та пішоходів.
30 січня
У п’ятницю, 30 січня, крижаний дощ очікується у Миколаєві, Кривому Розі та Дніпрі, завершуючи триденний період слизької погоди.
